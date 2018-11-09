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Через лісові пожежі у Малібу проводять масову евакуацію

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Малібу, що в Америці, оголошена масова евакуація через лісові пожежі. Про це повідомляється у Twitter пожежної служби Лос-Анджелеса, повідомляє УНН.

“Термінове повідомлення безпеки! Явна загроза! Жителі Малібу повинні негайно покинути район”, — повідомляється у Twitter.

Як зазначається пожежною службою, на даний момент вогонь рухається до узбережжя Тихого океану.

#WhoolseyFire *URGENT SAFETY MESSAGE* Fire has jumped the 101 fwy near Chesebro and is headed to Ocean Mandatory Evacuations, 101 Fwy to the coast between Las Virgenes Cyn /Malibu Cyn Rd. to the LA County line. Imminent threat! Malibu lakes residents must leave area immediately.

— LACounty Fire PIO (@LACoFDPIO) 9 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, раніше школи та лікарні в Каліфорнії евакуювали через масштабну лісову пожежу.

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