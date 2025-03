Через лісові пожежі у Малібу проводять масову евакуацію

“Термінове повідомлення безпеки! Явна загроза! Жителі Малібу повинні негайно покинути район”, — повідомляється у Twitter.

Як зазначається пожежною службою, на даний момент вогонь рухається до узбережжя Тихого океану.

#WhoolseyFire *URGENT SAFETY MESSAGE* Fire has jumped the 101 fwy near Chesebro and is headed to Ocean Mandatory Evacuations, 101 Fwy to the coast between Las Virgenes Cyn /Malibu Cyn Rd. to the LA County line. Imminent threat! Malibu lakes residents must leave area immediately.

— LACounty Fire PIO (@LACoFDPIO) 9 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, раніше школи та лікарні в Каліфорнії евакуювали через масштабну лісову пожежу.