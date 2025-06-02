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Чемпионат Украины-2025 по фехтованию при поддержке FAVBET: итоги главного национального старта сезона

Киев • УНН

 • 344 просмотра

В Киеве состоялся Чемпионат Украины по фехтованию-2025 при поддержке FAVBET. Соревнования определили состав сборной на международные старты, а также открыли новые имена чемпионов.

Чемпионат Украины-2025 по фехтованию при поддержке FAVBET: итоги главного национального старта сезона

В апреле Киев принимал Чемпионат Украины по фехтованию-2025 при поддержке генерального партнёра — компании FAVBET. Уже второй год подряд соревнования проходили в комплексном формате — на одной площадке и во всех трех видах оружия: шпаге, рапире и сабле, передает УНН.

В течение четырёх дней 337 участников и участниц разыграли 12 комплектов наград в командном и индивидуальном зачетах и получили рейтинговые очки, которые повлияют на формирование сборной Украины на главные международные старты сезона 2024/25.

"Фехтование — один из самых интеллектуальных и в то же время динамичных видов спорта. Мы рады присоединяться к событиям, которые объединяют талантливую молодёжь, титулованных спортсменов и сохраняют спортивную традицию Украины", — прокомментировал Андрей Матюха, основатель FAVBET.

На пьедестале почёта в женской сабле олимпийские чемпионки Елена Крававская, Алина Комащук и молодёжь — Дарья Гонцова и Александра Бондар
На пьедестале почёта в женской сабле олимпийские чемпионки Елена Крававская, Алина Комащук и молодёжь — Дарья Гонцова и Александра Бондар

Чемпионат этого года запомнился яркими дебютными победами и возвращениями. Впервые в карьере чемпионами Украины стали 16-летняя Алина Дмитрук (шпага, женщины) и 21-летний Андрей Опанасенко (шпага, мужчины). Титул в женской сабле завоевала олимпийская чемпионка Парижа-2024 и серебряный призёр Рио-2016 Алина Комащук. На высшую ступень пьедестала вернулись Юрий Цап (сабля, мужчины) и Ольга Сопит (рапира, женщины). Уже в седьмой раз подряд чемпионство в мужской рапире завоевал Клод Юнес.

В командных соревнованиях успешно выступили представители Львова, Харькова, Николаева, Одессы и Киева. В частности, киевские рапиристки одержали победу на национальном первенстве уже в 15-й раз подряд.

Финальную часть соревнований ежедневно транслировали телеканал Xsport и YouTube-каналы Министерства молодежи и спорта Украины и Федерации фехтования Украины. Такое медийное присутствие позволило болельщикам со всей страны наблюдать за поединками в прямом эфире.

Федерация фехтования Украины
Федерация фехтования Украины

Призеры чемпионата получили медали, денежные премии, подарки от бьюти-партнера турнира и эксклюзивные букеты. Партнёром Чемпионата Украины-2025 по фехтованию выступила компания FAVBET, которая системно поддерживает развитие украинского спорта, а с 2024 года является генеральным партнером Национальной сборной Украины по фехтованию и чемпионатов Украины сезона 24/25.

"Для нас честь быть частью развития украинского спорта и поддерживать талантливых спортсменов в их достижениях. Компания FAVBET стремится способствовать популяризации фехтования и созданию новых возможностей для развития национальных чемпионатов, инвестируя ресурсы в будущее украинского спорта", — отметил Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украина
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