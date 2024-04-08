Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
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Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112621 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203670 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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5 апреля 2024, 11:13  •  192071 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182318 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152667 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

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4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  351997 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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2 апреля 2024, 04:45  •  419741 просмотра

Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Прага готовится депортировать россиянина Александра Степанова, который прожил в Чехии более 20 лет и возглавлял Координационный совет чешских соотечественников, из-за его вероятных контактов с российскими дипломатами.

Новости Мира •   •  13536 просмотра
Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

Вражеская ракета Х-59 прилетела в Харьковскую область, нанеся ущерб двум частным домам в Чугуеве, а еще одна ракета упала на открытую местность вблизи Боровой, без жертв.

Война •   •  15922 просмотра
В Харьковской области сегодня был "прилет" ракеты Х-59, есть повреждения в Чугуеве, вторая ракета упала на открытую местность - ОВА

На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

Почти 500 потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения из-за российских обстрелов, а в 8 областях Украины наблюдаются обесточивания.

Общество •   •  19151 просмотра
На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Истребитель МиГ-31К вылетел в россии, вызвав воздушную тревогу во всех регионах Украины из-за потенциальной ракетной угрозы.

Война •   •  17494 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины набрала более 25 000 голосов, требуя рассмотрения правительством, чтобы расследовать случаи жестокого обращения с животными и обеспечивать соблюдение законов о защите животных.

Общество •   •  14840 просмотра
Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

Общество •   •  18771 просмотра
Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.

Новости Мира •   •  13957 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Война •   •  15879 просмотра
Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Пьяный мужчина бросил гранату в квартиру своей сожительницы в Черновцах. В результате взрыва мужчина получил травмы конечностей.

Общество •   •  14550 просмотра
В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

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Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США