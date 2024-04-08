Чехия хочет депортировать одного из членов российской диаспоры за сотрудничество с российскими дипломатами

Прага готовится депортировать из Чехии россиянина Александра Степанова, который более 20 лет живет в стране и поддерживает связи с российскими дипломатами. Об этом пишет издание Deník N, передает УНН.

Детали

В издании рассказали, что Степанов живет в Чехии почти 20 лет и с 2018 года он возглавляет Координационный совет Объединений соотечественников Чехии.

Согласно данным чешских властей, Степанов имел контакты с российскими дипломатами, причастными к "рициновому скандалу" в 2020 году. Тогда российский дипломат привез в Чехию ядовитое вещество рицин и через анонимное электронное письмо, отправленное спецслужбам Чехии, попытался подставить своего коллегу, с которым тот враждовал.

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Степанов отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами и уже год пытается обжаловать это решение в суде. Издание Deník N написало, что власти Чехии решили лишить мужчину постоянного проживания в стране на основании секретной информации, полученной от спецслужб.

Дополнение

В издании говорят, что в прошлые годы Служба безопасности информации (BIS) сообщала, что россия интересуется сообществом русских в Чехии.

Используя сбор информации и создание сетей влияния, российская государственная власть в основном стремилась маргинализировать экс-патриантов, настроенных против кремля, а также усилить влияние организаций соотечественников, симпатизирующих нынешнему политическому представительству РФ - говорилось в годовом отчете BIS за 2018 год.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за участия их стран во вторжении в Украину, за некоторыми исключениями для членов оппозиции, студентов и в гуманитарных случаях.