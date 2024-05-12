Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

Часть временно оккупированного Бердянска осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает руководительница городской военной администрации Виктория Галицина, пишет УНН.

Под руководством рашистов в оккупированном городе такие ситуации случаются одна за другой. По сообщениям оккупантов, на этот раз прорыв произошел на Бердовском водоводе, из-за чего часть города осталась без водоснабжения, - отметила Галицина.

Детали

По ее словам, когда завершат ремонтные работы, оккупанты не сообщают.

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Евгения Ананьева, одного из организаторов застенков в Бердянской исправительной колонии № 77, в результате чего он был ликвидирован.