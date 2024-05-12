Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

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рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"
россия использует африканский корпус наемников, который несет огромные потери, в своем наступлении на Харьковскую область Украины.
Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно
Шольц надеется, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай примут участие в Мирном саммите в Швейцарии, который может стать важным шагом к решению украинско-российского конфликта.
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россияне активизировали штурмовые действия в районе Часового Яра, но не достигли никаких территориальных успехов, несмотря на активные боевые действия днем и ночью.
путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах
Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города Сумы в Украине, вызвав взрывы, но о жертвах не сообщается.
В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине
Сейчас продолжаются оборонительные бои в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, украинские войска проводят контратаки, а из резервов перебрасываются подкрепления для удержания рубежей обороны от наступления россиян.