Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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berdyanskБердянск
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  127323 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  185468 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  196233 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  193752 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  158073 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151155 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130854 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133231 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122244 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168225 просмотра

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  166722 просмотра
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Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

Часть временно оккупированного Бердянска осталась без водоснабжения из-за аварии на водопроводе.

Общество •   •  9132 просмотра
Часть оккупированного Бердянска осталась без воды

В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

В Украине обсуждают возможное повышение тарифов на электроэнергию в течение месяца из-за потребности в средствах на подготовку к осенне-зимнему периоду и ремонт поврежденных обстрелами энергетических объектов.

Экономика •   •  12956 просмотра
В Украине обсуждается вопрос относительно вероятного повышения тарифа на электроэнергию

Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Кулеба обсудил с новым министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом имплементацию "мирной формулы" Украины и двустороннюю повестку дня, включая поддержку Португалией заявки Украины на членство в ЕС.

политика •   •  11580 просмотра
Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

Энергетическая система Украины столкнется с трудностями летом, как и зимой, из-за возможных обстрелов и повреждений, что приведет к ограничениям и экономному использованию электроэнергии.

Общество •   •  13375 просмотра
Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация

рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"

россия использует африканский корпус наемников, который несет огромные потери, в своем наступлении на Харьковскую область Украины.

Война •   •  18956 просмотра
рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"

Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Шольц надеется, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай примут участие в Мирном саммите в Швейцарии, который может стать важным шагом к решению украинско-российского конфликта.

Война •   •  23529 просмотра
Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

россияне активизировали штурмовые действия в районе Часового Яра, но не достигли никаких территориальных успехов, несмотря на активные боевые действия днем и ночью.

Война •   •  22891 просмотра
Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.

Новости Мира •   •  21366 просмотра
путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города Сумы в Украине, вызвав взрывы, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  25614 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

Сейчас продолжаются оборонительные бои в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, украинские войска проводят контратаки, а из резервов перебрасываются подкрепления для удержания рубежей обороны от наступления россиян.

Война •   •  24049 просмотра
В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине