Частина окупованого Бердянська залишилась без води
Київ • УНН
Частина тимчасово окупованого Бердянська залишилася без водопостачання через аварію на водогоні.
Частина тимчасово окупованого Бердянська залишилась без води через аварію на водогоні. Про це повідомляє очільниця міської військової адміністрації Вікторія Галіціна, пише УНН.
Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною. За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання,
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За її словами, коли завершать ремонтні роботи, окупанти не повідомляють.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Євгена Ананьєва, одного з організаторів катівень у Бердянській виправній колонії № 77, внаслідок чого він був ліквідований.