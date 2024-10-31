Будущие модели ИИ Llama от Meta обучаются на кластере графических процессоров, который «больше, чем что-либо другое»

Руководитель Meta Марк Цукерберг сообщил о новейшем маркере в обучении генеративному искусственному интеллекту, - по его словам, следующий выпуск модели Llama тренируется на кластере графических процессоров 'Bigger Than Anything'.

Пишет УНН со ссылкой на Wired.

Управление таким гигантским массивом чипов для разработки Llama 4, вероятно, будет представлять уникальные инженерные разработки и потребует большого количества энергии. В среду генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в среду установил новую веху в обучении генеративного ИИ, заявив, что следующий большой релиз модели Llama компании тренируется на кластере графических процессоров, который является «больше всего».

Справка

В этом году общие операционные расходы Meta выросли примерно на 9%. Общие продажи (в основном за счет рекламы) выросли более чем на 22%, благодаря чему компания имеет более высокую маржу и более высокую прибыль.

Тем временем компания OpenAI, которая пока остается некоммерческой и считается безусловным лидером в разработке передового ИИ, заявила, что разрабатывает GPT-5, - преемника модели, на которой сейчас работает ChatGPT.

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OpenAI заявила, что GPT-5 будет больше, чем его предшественник, но ничего не сказала о пуле компьютеров, которые она использует для обучения. OpenAI также заявила, что в дополнение к масштабу, GPT-5 будет включать в себя другие инновации, в том числе недавно разработанный подход к рассуждениям.

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