Meta позволит сторонним приложениям звонить в WhatsApp и Messenger с 2027 года

Meta объявила, что с 2027 года сторонние приложения смогут осуществлять голосовые и видеозвонки пользователям WhatsApp и Messenger. Об этом сообщает Meta, передает УНН.

Детали

Согласно обновлению, WhatsApp и Messenger получат оповещения о новых совместимых сторонних приложениях, а также возможность создавать отдельные папки для сообщений от сторонних приложений или объединять их в общую папку «Входящие».

К 2025 году Meta планирует запустить групповые чаты со сторонними приложениями, а в 2027 году добавит функцию совершения звонков. Также в будущем компания обещает расширить возможности обмена сообщениями, в частности реакции, индикаторы ввода текста и уведомления о прочтении для сторонних чатов.

Meta отмечает, что будет сотрудничать со сторонними службами для обеспечения безопасности и качества новых функций, хотя неясно, будут ли поддерживать их другие популярные мессенджеры, такие как Viber и Telegram.

Польський мільярдер планує подати до суду на Meta через фейкову рекламу