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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Meta позволит сторонним приложениям звонить в WhatsApp и Messenger с 2027 года

Meta позволит сторонним приложениям звонить в WhatsApp и Messenger с 2027 года

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 00:20  •  2879 просмотра

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Meta планирует интеграцию сторонних приложений в WhatsApp и Messenger. С 2027 года пользователи смогут совершать голосовые и видеозвонки через сторонние приложения, а также обмениваться сообщениями с расширенными функциями.

Meta объявила, что с 2027 года сторонние приложения смогут осуществлять голосовые и видеозвонки пользователям WhatsApp и Messenger. Об этом сообщает Meta, передает УНН.

Детали

Согласно обновлению, WhatsApp и Messenger получат оповещения о новых совместимых сторонних приложениях, а также возможность создавать отдельные папки для сообщений от сторонних приложений или объединять их в общую папку «Входящие».

К 2025 году Meta планирует запустить групповые чаты со сторонними приложениями, а в 2027 году добавит функцию совершения звонков. Также в будущем компания обещает расширить возможности обмена сообщениями, в частности реакции, индикаторы ввода текста и уведомления о прочтении для сторонних чатов.

Meta отмечает, что будет сотрудничать со сторонними службами для обеспечения безопасности и качества новых функций, хотя неясно, будут ли поддерживать их другие популярные мессенджеры, такие как Viber и Telegram.

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