Meta дозволить стороннім додаткам дзвонити в WhatsApp і Messenger з 2027 року
Київ • УНН
Meta планує інтеграцію сторонніх додатків у WhatsApp і Messenger. З 2027 року користувачі зможуть здійснювати голосові та відеодзвінки через сторонні додатки, а також обмінюватися повідомленнями з розширеними функціями.
Meta оголосила, що з 2027 року сторонні додатки зможуть здійснювати голосові та відеодзвінки користувачам WhatsApp і Messenger. Про це повідомляє Meta, передає УНН.
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Згідно з оновленням, WhatsApp і Messenger отримають сповіщення про нові сумісні сторонні додатки, а також можливість створювати окремі папки для повідомлень від сторонніх додатків або об’єднувати їх у загальну папку "Вхідні".
До 2025 року Meta планує запустити групові чати зі сторонніми додатками, а у 2027 році додасть функцію здійснення дзвінків. Також у майбутньому компанія обіцяє розширити можливості обміну повідомленнями, зокрема реакції, індикатори введення тексту та сповіщення про прочитання для сторонніх чатів.
Meta зазначає, що співпрацюватиме з сторонніми службами для забезпечення безпеки та якості нових функцій, хоча неясно, чи підтримуватимуть їх інші популярні месенджери, такі як Viber і Telegram.
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