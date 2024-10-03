OpenAI привлекла 6,6 млрд долларов инвестиций

OpenAI привлекла 6,6 миллиарда долларов инвестиций, что может оценить компанию в 157 миллиардов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Благодаря этому капиталу оценка компании может достичь 157 миллиардов долларов, что укрепляет ее позицию среди самых дорогих частных компаний в мире.

К инвесторам присоединились постоянные партнеры по венчурному капиталу, такие как Thrive Capital и Khosla Ventures, а также Microsoft, которая является одним из ключевых спонсоров OpenAI.

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