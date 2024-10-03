OpenAI привлекла 6,6 млрд долларов инвестиций
Киев • УНН
OpenAI получила 6,6 млрд долларов инвестиций, что может поднять оценку компании до 157 млрд долларов. Среди инвесторов - венчурные фонды и Microsoft, один из ключевых спонсоров OpenAI.
OpenAI привлекла 6,6 миллиарда долларов инвестиций, что может оценить компанию в 157 миллиардов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Благодаря этому капиталу оценка компании может достичь 157 миллиардов долларов, что укрепляет ее позицию среди самых дорогих частных компаний в мире.
К инвесторам присоединились постоянные партнеры по венчурному капиталу, такие как Thrive Capital и Khosla Ventures, а также Microsoft, которая является одним из ключевых спонсоров OpenAI.
Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов для нового стартапа по безопасности ИИ5 сентября 2024, 08:12 • 27369 просмотров