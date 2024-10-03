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OpenAI залучила 6,6 млрд доларів інвестицій

OpenAI залучила 6,6 млрд доларів інвестицій

Київ • УНН

 • 21285 перегляди

OpenAI отримала 6,6 млрд доларів інвестицій, що може підняти оцінку компанії до 157 млрд доларів. Серед інвесторів - венчурні фонди та Microsoft, один з ключових спонсорів OpenAI.

OpenAI залучила 6,6 мільярда доларів інвестицій, що може оцінити компанію у 157 мільярдів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Завдяки цьому капіталу оцінка компанії може сягнути 157 мільярдів доларів, що зміцнює її позицію серед найдорожчих приватних компаній у світі.

До інвесторів долучились постійні партнери з венчурного капіталу, такі як Thrive Capital і Khosla Ventures, а також Microsoft, яка є одним із ключових спонсорів OpenAI.

Співзасновник OpenAI залучив 1 млрд доларів для нового стартапу з безпеки ШІ05.09.24, 11:12 • 27559 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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