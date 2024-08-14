Британское правосудие предъявило обвинения сотням людей в правоэкстремистских беспорядках - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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14 августа 2024, 07:18  •  439 просмотра

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Полиция Великобритании арестовала более 1000 человек после массовых беспорядков, включая насилие и расистские нападения. 466 лицам предъявлены обвинения, среди них и несовершеннолетние.

В Великобритании полиция арестовала почти 1000 человек после нескольких дней массовых беспорядков, которые включали насилие, поджоги и мародерство, а также расистские нападения на мусульман и мигрантов.

Пишет УНН со ссылкой на Welt и Reuters.

Детали

В Британии полиция арестовала в общей сложности 927 человек и 466 из них предъявила обвинения. В течение предыдущих дней в Соединенном Королевстве проходили массовые беспорядки: насилие, поджоги, мародерство, а также расистские нападения на мусульман и мигрантов. Об этом сообщила национальная полицейская служба накануне.

Контекст

Две недели назад Великобританию шокировал кровавый поступок 17-летнего парня - убийство трех молодых девушек в городе Саутпорт, на севере Англии

Беспорядки начались после того, как в нападении 29 июля ошибочно обвинили исламистского мигранта на основе дезинформации в Интернете.

Премьер-министр Кейр Стармер также отменил свой летний отпуск из-за беспорядков и реакции властей на них.

Тем временем судебные власти приняли жесткие меры: 13-летнему подростку пришлось предстать перед судом, а 12-летнему выдвинули обвинения.

У Британії під охороною поліції пройшли демонстрації у відповідь на заворушення ультраправих8 августа 2024, 09:41 • 17687 просмотров

Прокуроры заявили, что 31 июля 13-летняя девушка признала себя виновной в насильственных беспорядках в магистратском суде Бейсингстока, когда ее видели, когда она била кулаками и ногами у входа в отель для искателей убежища.

"Этот тревожный инцидент вызвал настоящий страх у людей, которые стали мишенью этих бандитов, и особенно обидно узнать, что такая молодая девушка участвовала в этом насильственном беспорядке", - сказал прокурор Томас Пауэр.

У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів8 августа 2024, 01:30 • 35258 просмотров

Британское правительство удовлетворено тем, что ситуация в последнее время смягчилась. Однако оно остается бдительным и не будет расслабляться, заявила пресс-секретарь правительства.

Справка

Последний раз Великобритания была свидетелем массовых беспорядков в 2011 году, когда полицейские застрелили чернокожего мужчину, что спровоцировало несколько дней уличного насилия.

Напомним,

В Саутпорте произошли массовые беспорядки после нападения на детей, в котором погибли трое. Протестующие столкнулись с полицией возле мечети, подожгли полицейский фургон и атаковали правоохранителей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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