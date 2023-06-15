Британские истребители перехватили самолеты рф вблизи воздушного пространства НАТО

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"Сегодня днем (14 июня) истребители "Тайфун" из экспедиционного воздушного крыла 140 EAW в Эстонии были подняты по тревоге для перехвата самолетов ввс россии Ил-20 COOT-А и 2 самолетов Су-27 Flanker-B, которые пролетали над Эстонией воздушного пространства НАТО", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские самолеты не придерживались международных норм, не связавшись с соответствующим центром полетной информации.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в начале месяца российская армия начала военно-морские учения в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 истребителей и более 3500 военнослужащих, российский флот об этом не проинформировал НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший военно-морской флот Германии, заявил, что не ожидает обострения ситуации между НАТО и Россией в Балтийском море в результате масштабных военных действий.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 15 месяцев назад силы Москвы несколько раз проводили военно-морские учения в Балтийском море, чтобы отрепетировать возможное состояние войны в этом районе.

В последнее время в районе Балтийского моря неоднократно происходили инциденты между самолетами России и НАТО. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства друг друга.

12 июня, в Германии стартовали учения воздушных сил НАТО Air Defender 23, которые станут самыми масштабными учениями авиации Альянса.

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RAF Typhoons из 140 EAW в Эстонии были скремблированы сегодня днем для перехвата Ил-20 COOT A и 2 Су-27 FLANKER B ВВС России, пролетавших вблизи @NATO воздушного пространства.



Российский самолет не выполнил международные нормы, не связавшись с соответствующими FIR.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P

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