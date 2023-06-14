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Як проходять найбільші в історії навчання повітряних сил НАТО – фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. В НАТО показали фотографії наймасштабніших навчань авіації Альянсу Air Defender 23, які проходять зараз в Німеччині. Про це пише УНН із посиланням на сторінку НАТО у Facebook.

Як проходять найбільші в історії навчання повітряних сил НАТО – фото

Деталі

У навчаннях НАТО беруть участь 10 тисяч військових. Це представники 25 країн-партнерів Альянсу. Також близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів і розвідувальні літаки AWACS, а також транспортні літаки ВПС Японії.

Більшість літаків розміщено на кількох авіабазах Німеччини. Навчальні місії в першу чергу проходитимуть над Північним морем, Балтійським морем та південною Гермою.

Цитата

“Air Defender ясно каже, що НАТО готове захищати кожен дюйм території союзників. Навчання необхідні, тому що ми живемо в більш небезпечному світі. Ми єдині у захисті наших країн і народів”, - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Нагадаємо

Наймасштабніші навчання НАТО розпочались 12 червня. Навчання проходять на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

Тренування будуть тривати до 23 червня.

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