Как проходят крупнейшие в истории учения воздушных сил НАТО - фото

Детали

В учениях НАТО принимают участие 10 тысяч военных. Это представители 25 стран-партнеров Альянса. Также около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов и разведывательные самолеты AWACS, а также транспортные самолеты ВВС Японии.

Большинство самолетов размещено на нескольких авиабазах Германии. Учебные миссии в первую очередь будут проходить над Северным морем, Балтийским морем и южной Гермой.

Цитата

“Air Defender ясно говорит, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Учения необходимы, потому что мы живем в более опасном мире. Мы едины в защите наших стран и народов”, - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Самые масштабные учения НАТО начались 12 июня. Учения проходят на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

Тренировки будут продолжаться до 23 июня.