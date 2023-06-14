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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Как проходят крупнейшие в истории учения воздушных сил НАТО - фото

Киев • УНН

 • 1403860 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В НАТО показали фотографии масштабных учений авиации Альянса Air Defender 23, которые проходят сейчас в Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу НАТО в Facebook.

Как проходят крупнейшие в истории учения воздушных сил НАТО - фото

Детали

В учениях НАТО принимают участие 10 тысяч военных. Это представители 25 стран-партнеров Альянса. Также около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов и разведывательные самолеты AWACS, а также транспортные самолеты ВВС Японии.

Большинство самолетов размещено на нескольких авиабазах Германии. Учебные миссии в первую очередь будут проходить над Северным морем, Балтийским морем и южной Гермой.

Цитата

“Air Defender ясно говорит, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Учения необходимы, потому что мы живем в более опасном мире. Мы едины в защите наших стран и народов”, - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Самые масштабные учения НАТО начались 12 июня. Учения проходят на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

Тренировки будут продолжаться до 23 июня.

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