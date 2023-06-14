Как проходят крупнейшие в истории учения воздушных сил НАТО - фото
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В НАТО показали фотографии масштабных учений авиации Альянса Air Defender 23, которые проходят сейчас в Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу НАТО в Facebook.
Детали
В учениях НАТО принимают участие 10 тысяч военных. Это представители 25 стран-партнеров Альянса. Также около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов и разведывательные самолеты AWACS, а также транспортные самолеты ВВС Японии.
Большинство самолетов размещено на нескольких авиабазах Германии. Учебные миссии в первую очередь будут проходить над Северным морем, Балтийским морем и южной Гермой.
Цитата
“Air Defender ясно говорит, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Учения необходимы, потому что мы живем в более опасном мире. Мы едины в защите наших стран и народов”, - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Самые масштабные учения НАТО начались 12 июня. Учения проходят на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.
Тренировки будут продолжаться до 23 июня.