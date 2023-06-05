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НАТО не поінформували про навчання ВМС росії у Балтійському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Російський флот не поінформував НАТО про маневр, що стартував у понеділок за участю 40 кораблів і 25 бойових літаків у Балтійському морі, пише УНН.

НАТО не поінформували про навчання ВМС росії у Балтійському морі

Російська армія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 винищувачів та понад 3500 військовослужбовців, повідомила у понеділок пресслужба Балтійського флоту росії.

Цитата

"Ми не були проінформовані про маневр з російської сторони", - заявив у понеділок dpa командувач військово-морськими силами сил швидкого реагування НАТО адмірал флотилії Торстен Маркс.

Однак він наголосив, що НАТО це не здивувало.

"Звичайно, ми маємо дуже чітке уявлення про те, з яких дій можуть бути отримані маневрені дії". За його словами, спостереження за останні тижні та місяці показали, що маневр мав місце.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відвідав у понеділок військово-морський флот Німеччини, заявив, що не очікує на загострення ситуації між НАТО і росією в Балтійському морі внаслідок масштабних військових дій.

"У мене немає цього страху", - сказав Шольц. "До цього ставляться дуже відповідально з боку наших сил".

Однак, звертаючись до росії, Шольц також сказав: "Звичайно, це також сигнал, який ми надсилаємо з маневром, навчаннями тут, а саме, що ми маємо сили для організації союзу та національної оборони".

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 15 місяців тому сили москви кілька разів проводили військово-морські навчання у Балтійському морі, щоб відрепетирувати можливий стан війни у цьому районі.

Останнім часом у районі Балтійського моря неодноразово відбувалися інциденти між літаками росії та НАТО. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору один одного.

Крім Балтійського флоту, у понеділок масштабні навчання розпочав Тихоокеанський флот росії.

За даними пресслужби Тихоокеанського флоту, в навчаннях у Японському та Охотському морях беруть участь 60 кораблів, 35 винищувачів та вертольотів, понад 11 тисяч військовослужбовців.

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