Российская армия начала военно-морские учения в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 истребителей и более 3500 военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота россии.

Цитата

"Мы не были проинформированы о маневре с российской стороны", — заявил в понедельник dpa командующий военно-морскими силами сил быстрого реагирования НАТО адмирал флотилии Торстен Маркс.

Однако он подчеркнул, что НАТО это не удивило.

"Конечно, мы имеем очень четкое представление о том, из каких действий могут быть получены маневренные действия". По его словам, наблюдения за последние недели и месяцы показали, что манёвр имел место.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший в понедельник военно-морской флот Германии, заявил, что не ожидает обострения ситуации между НАТО и россией в Балтийском море в результате масштабных военных действий.

"У меня нет этого страха", — сказал Шольц. "К этому относятся очень ответственно со стороны наших сил".

Однако, обращаясь к россии, Шольц также сказал: "Конечно, это также сигнал, который мы посылаем с маневром, учениями здесь, а именно, что мы имеем силы для организации союза и национальной обороны".

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 15 месяцев назад силы москвы несколько раз проводили военно-морские учения в Балтийском море, чтобы отрепетировать возможное состояние войны в этом районе.

В последнее время в районе Балтийского моря неоднократно происходили инциденты между самолетами россии и НАТО. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства друг друга.

Кроме Балтийского флота, в понедельник масштабные учения начал Тихоокеанский флот россии.

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, в учениях в Японском и Охотском морях участвуют 60 кораблей, 35 истребителей и вертолетов, более 11 тысяч военнослужащих.