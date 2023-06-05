НАТО не проинформировали об учениях ВМС россии в Балтийском море

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 17199 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 67192 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 114214 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 113969 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 262293 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132305 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121104 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 370592 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83519 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136279 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129224 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 27497 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109711 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 75330 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 14759 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 262293 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 291799 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 370592 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346170 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 393732 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 75337 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 109719 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 129232 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170082 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79327 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

НАТО не проинформировали об учениях ВМС россии в Балтийском море

Киев • УНН

 • 362698 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Российский флот не проинформировал НАТО о стартовавшем в понедельник маневре с участием 40 кораблей и 25 боевых самолетов в Балтийском море, пишет УНН.

НАТО не проинформировали об учениях ВМС россии в Балтийском море

Российская армия начала военно-морские учения в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 истребителей и более 3500 военнослужащих, сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота россии.

Цитата

"Мы не были проинформированы о маневре с российской стороны", — заявил в понедельник dpa командующий военно-морскими силами сил быстрого реагирования НАТО адмирал флотилии Торстен Маркс.

Однако он подчеркнул, что НАТО это не удивило.

"Конечно, мы имеем очень четкое представление о том, из каких действий могут быть получены маневренные действия". По его словам, наблюдения за последние недели и месяцы показали, что манёвр имел место.

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший в понедельник военно-морской флот Германии, заявил, что не ожидает обострения ситуации между НАТО и россией в Балтийском море в результате масштабных военных действий.

"У меня нет этого страха", — сказал Шольц. "К этому относятся очень ответственно со стороны наших сил".

Однако, обращаясь к россии, Шольц также сказал: "Конечно, это также сигнал, который мы посылаем с маневром, учениями здесь, а именно, что мы имеем силы для организации союза и национальной обороны".

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 15 месяцев назад силы москвы несколько раз проводили военно-морские учения в Балтийском море, чтобы отрепетировать возможное состояние войны в этом районе.

В последнее время в районе Балтийского моря неоднократно происходили инциденты между самолетами россии и НАТО. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства друг друга.

Кроме Балтийского флота, в понедельник масштабные учения начал Тихоокеанский флот россии.

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, в учениях в Японском и Охотском морях участвуют 60 кораблей, 35 истребителей и вертолетов, более 11 тысяч военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.84
Bitcoin
$76,836.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,468.40