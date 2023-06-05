Флот росії почав навчання в Балтійському морі наступного дня після НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. росія почала проводити військово-морські навчання в Балтійському морі наступного дня після того, як держави-члени НАТО розпочали свої щорічні навчання в Балтійському морі. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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З боку НАТО беруть участь 6000 осіб особового складу, 50 кораблів і понад 45 літаків, причому Фінляндія вперше бере участь як член альянсу, повідомили ВМС США.
Окрема морська операція під керівництвом Європейського агентства з безпеки на морі (EMSA) також проводиться у північній, центральній та західній частинах Балтійського моря.
За даними агентства, операція спрямована на забезпечення безпеки на морі, пошуково-рятувальних операцій, прикордонного контролю та захисту довкілля у морських районах Фінляндії, Естонії та Латвії.
Російські військові заявили, що у навчаннях, які триватимуть до 15 червня, візьмуть участь до 40 кораблів та катерів, 25 літаків та близько 3500 осіб особового складу.
москва також розпочала у понеділок навчання в Японському та Охотському морях, у яких візьмуть участь понад 60 бойових кораблів та судів забезпечення Тихоокеанського флоту.