Флот россии начал учения в Балтийском море на следующий день после НАТО

Детали

Со стороны НАТО участвуют 6000 человек личного состава, 50 кораблей и более 45 самолетов, причем Финляндия впервые участвует как член альянса, сообщили ВМС США.

Отдельная морская операция под руководством Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) также проводится в северной, центральной и западной частях Балтийского моря.

По данным агентства, операция направлена на обеспечение безопасности на море, поисково-спасательных операций, пограничного контроля и защиты окружающей среды в морских районах Финляндии, Эстонии и Латвии.

Российские военные заявили, что в учениях, которые продлятся до 15 июня, примут участие до 40 кораблей и катеров, 25 самолетов и около 3500 человек личного состава.

москва также начала в понедельник учения в Японском и Охотском морях, в которых примут участие более 60 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.