Флот россии начал учения в Балтийском море на следующий день после НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. россия начала проводить военно-морские учения в Балтийском море на следующий день после того, как государства-члены НАТО начали свои ежегодные учения в Балтийском море. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Со стороны НАТО участвуют 6000 человек личного состава, 50 кораблей и более 45 самолетов, причем Финляндия впервые участвует как член альянса, сообщили ВМС США.
Отдельная морская операция под руководством Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) также проводится в северной, центральной и западной частях Балтийского моря.
По данным агентства, операция направлена на обеспечение безопасности на море, поисково-спасательных операций, пограничного контроля и защиты окружающей среды в морских районах Финляндии, Эстонии и Латвии.
Российские военные заявили, что в учениях, которые продлятся до 15 июня, примут участие до 40 кораблей и катеров, 25 самолетов и около 3500 человек личного состава.
москва также начала в понедельник учения в Японском и Охотском морях, в которых примут участие более 60 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.