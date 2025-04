Британські винищувачі перехопили літаки рф поблизу повітряного простору НАТО

Деталі

"Сьогодні вдень (14 червня) винищувачі "Тайфун" з експедиційного повітряного крила 140 EAW в Естонії були підняті по тривозі для перехоплення літаків впс росії Іл-20 COOT-А і 2 літаків Су-27 Flanker-B, які пролітали над Естонією повітряного простору НАТО", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські літаки не дотримались міжнародних норм, не зв'язавшись з відповідним центром польотної інформації.

Як раніше повідомляв УНН, на початку місяця російська армія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 винищувачів та понад 3500 військовослужбовців, російський флот про це не поінформував НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відвідав військово-морський флот Німеччини, заявив, що не очікує на загострення ситуації між НАТО і росією в Балтійському морі внаслідок масштабних військових дій.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 15 місяців тому сили москви кілька разів проводили військово-морські навчання у Балтійському морі, щоб відрепетирувати можливий стан війни у цьому районі.

Останнім часом у районі Балтійського моря неодноразово відбувалися інциденти між літаками росії та НАТО. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору один одного.

12 червня, в Німеччині стартували навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 14, 2023