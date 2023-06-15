Британські винищувачі перехопили літаки рф поблизу повітряного простору НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Британські винищувачі "Тайфун" напередодні були підняті по тривозі в небо над Естонією, щоб перехопити російські літаки Іл-20 та два Су-27, які наблизилися до повітряного простору НАТО, про це повідомила пресслужба Королівських ВПС у Twitter, передає УНН.
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"Сьогодні вдень (14 червня) винищувачі "Тайфун" з експедиційного повітряного крила 140 EAW в Естонії були підняті по тривозі для перехоплення літаків впс росії Іл-20 COOT-А і 2 літаків Су-27 Flanker-B, які пролітали над Естонією повітряного простору НАТО", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські літаки не дотримались міжнародних норм, не зв'язавшись з відповідним центром польотної інформації.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, на початку місяця російська армія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 винищувачів та понад 3500 військовослужбовців, російський флот про це не поінформував НАТО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відвідав військово-морський флот Німеччини, заявив, що не очікує на загострення ситуації між НАТО і росією в Балтійському морі внаслідок масштабних військових дій.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 15 місяців тому сили москви кілька разів проводили військово-морські навчання у Балтійському морі, щоб відрепетирувати можливий стан війни у цьому районі.
Останнім часом у районі Балтійського моря неодноразово відбувалися інциденти між літаками росії та НАТО. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору один одного.
12 червня, в Німеччині стартували навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.
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RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.
The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P