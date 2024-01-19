Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край

После того, как Силы обороны Украины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, москва с гораздо большей осмотрительностью применяет его замену. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

17 января 2024 года российские ВВС, похоже, начали эксплуатацию еще одного самолета А-50, но на этот раз над сухопутной территорией рф вблизи краснодарского края, к востоку от Украины - говорится в отчете.

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Аналитики уверены, что это свидетельствует о снижении готовности России рисковать самолетами и попытки сохранить остальные А-50, несмотря на снижение их эффективности.

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Также в ведомстве добавляют, что это в очередной раз поддерживает заявление Украины о сбивании самолета. Разведчики объяснили, что если бы потеря А-50 была несчастным случаем то рф не стала бы так усиливать меры безопасности.

Несмотря на отсутствие официальной позиции рф по потере А-50, такая активность демонстрирует молчаливое признание Россией успешной операции, проведенной украинцами против высокоценного объекта - подчеркивают в британском Министерстве обороны.

Напомним,

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".

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