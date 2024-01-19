Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край
После того, как ВСУ уничтожили российский самолет радиолокационного обнаружения А-50, россия начала использовать его замену с большей осторожностью, отдавая предпочтение наземным операциям.
Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов
Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.
Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие
Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.
Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП
По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.
Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.