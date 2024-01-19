Британська розвідка: росія не хоче ризикувати ще одним А-50, тому перекинула літак до краснодарського краю

Після того, як Сили оборони України знищили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, москва з набагато більшою обачністю застосовує його заміну. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

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17 січня 2024 року російські ВПС, схоже, розпочали експлуатацію ще одного літака А-50, але цього разу над сухопутною територією рф поблизу краснодарського краю, на схід від України - йдеться у звіті.

Збиття А-50: британська розвідка пояснила, як втрата одного літака вплине на війну в Україні

Аналітики впевнені, що це свідчить про зниження готовності росії ризикувати літаками та намагання зберегти решту А-50, попри зниження їхньої ефективності.

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Також у відомстві додають, що це вкотре піддержує заяву України щодо збиття літака. Розвідники пояснили, що якби втрата А-50 була нещасним випадком то рф не стала б так посилювати заходи безпеки.

Попри відсутність офіційної позиції рф щодо втрати А-50, така активність демонструє мовчазне визнання росією успішної операції, проведеної українцями проти високоцінного об'єкта - підкреслюють у британському Міністерстві оборони.

Нагадаємо

14 січня в мережі з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літаки – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому, видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "чудово сплановану та проведену операцію в Азовському регіоні".

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