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Збиття А-50: британська розвідка пояснила, як втрата одного літака вплине на війну в Україні

Збиття А-50: британська розвідка пояснила, як втрата одного літака вплине на війну в Україні

Київ • УНН

 • 22435 перегляди

Втрата ключового російського літака радіолокаційного виявлення і управління А-50 може обмежити авіаційні операції росії.

Знищення одного з небагатьох російських літаків радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації рф. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки, який оприлюднило Міністерство оборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Аналітики зазначають, що 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Крім того, ЗСУ пошкодили російський літак Іл-22М, але той приземлився на найближчому російському аеродромі.

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Фахівці переконані, що успішне збиття Україною літака А-50 "має велике значення", зокрема для ситуації на фронті.

Цілком ймовірно, що росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій

- йдеться у звіті британської розвідки.

Доповнення 

Згідно з даними британської розвідки, росія має у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, які, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

Водночас аналітики впевнені, що підвищене навантаження на літаки разом та втрата екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії.

Нагадаємо

14 січня в мережі з’явилося повідомлення, що українські військові уразили два літаки – А-50 та Іл-22, які перебували в акваторії Азовського моря.

Згодом 15 січня знищення літаків підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зокрема, він поділився роликом з екрана радара, на якому, схоже, видно літаки, що зникають над морем, і подякував ВПС за "чудово сплановану та проведену операцію в Азовському регіоні". 

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