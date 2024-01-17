Сбитие А-50: британская разведка объяснила, как потеря одного самолета повлияет на войну в Украине

Уничтожение одного из немногих российских самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации РФ. Об этом говорится в ежедневном отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что 14 января А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Кроме того, ВСУ повредили российский самолет Ил-22М, но тот приземлился на ближайшем российском аэродроме.

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Специалисты убеждены, что успешное сбитие Украиной самолета А-50 "имеет большое значение", в частности для ситуации на фронте.

Вполне вероятно, что россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий - говорится в отчете британской разведки.

Дополнение

Согласно данным британской разведки, россия располагает восемью самолетами А-50, которые, вероятно, смогут компенсировать непосредственный оперативный удар.

В то же время аналитики уверены, что повышенная нагрузка на самолеты вместе и потеря экипажа, вероятно, будет ограничивать долгосрочную устойчивость миссии.

Напомним,

14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.

Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, похоже, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".

"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-22