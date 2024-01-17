Сбитие А-50: британская разведка объяснила, как потеря одного самолета повлияет на войну в Украине
Киев • УНН
Потеря ключевого российского самолета радиолокационного обнаружения и управления А-50 может ограничить авиационные операции России.
Уничтожение одного из немногих российских самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50 приведет к ограничению зон действия авиации РФ. Об этом говорится в ежедневном отчете разведки, который обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что 14 января А-50 почти наверняка взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Кроме того, ВСУ повредили российский самолет Ил-22М, но тот приземлился на ближайшем российском аэродроме.
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-2215 январь 2024, 13:32 • 143638 просмотров
Специалисты убеждены, что успешное сбитие Украиной самолета А-50 "имеет большое значение", в частности для ситуации на фронте.
Вполне вероятно, что россия теперь будет вынуждена пересмотреть вопрос об ограничении зон действия своей авиации. А-50 имеет решающее значение для российского воздушного наблюдения за пространством боевых действий
Дополнение
Согласно данным британской разведки, россия располагает восемью самолетами А-50, которые, вероятно, смогут компенсировать непосредственный оперативный удар.
В то же время аналитики уверены, что повышенная нагрузка на самолеты вместе и потеря экипажа, вероятно, будет ограничивать долгосрочную устойчивость миссии.
Напомним,
14 января в сети появилось сообщение, что украинские военные поразили два самолета - А-50 и Ил-22, которые находились в акватории Азовского моря.
Впоследствии 15 января уничтожение самолетов подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В частности, он поделился роликом с экрана радара, на котором, похоже, видно исчезающие над морем самолеты, и поблагодарил ВВС за "прекрасно спланированную и проведенную операцию в Азовском регионе".
"Реанимация не поможет": в Воздушных силах прокомментировали поражение вражеского Ил-2215 январь 2024, 14:07 • 24020 просмотров
Сбитие А-50: британская разведка объяснила, как потеря одного самолета повлияет на войну в Украине
Потеря ключевого российского самолета радиолокационного обнаружения и управления А-50 может ограничить авиационные операции России.
россияне обстреливают Херсон: в результате вражеских атак возникли перебои с электричеством
Российские войска продолжают обстреливать Херсон, что привело к перебоям с электричеством в городе.
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка.
В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие
Завод по производству полиэфирного волокна в шахтах, ростовская область, россия, горит, охватив сотни квадратных метров. Известно о двух пострадавших. Перед пожаром был слышен взрыв, хотя губернатор региона отрицает, что это был удар с беспилотника.
В Башкирии произошли стычки протестующих с полицией возле суда, который вынес приговор местному активисту
Возле суда в республике Башкортостан, где активист Фаил Алсинов был осужден за разжигание ненависти, произошли столкновения между полицией и около 2 000 протестующих.
Укрэнерго предупредило о дефиците электроэнергии на уровне 5% на фоне похолодания: призывает экономить
Из-за резкого похолодания в Украине наблюдается резкий рост потребления электроэнергии, что привело к 5% дефициту в энергосистеме. Укрэнерго призывает население экономно использовать электроэнергию в этих условиях.
россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов
Оккупанты на ВОТ сталкиваются с противодействием людей, которые отказываются принимать паспорта, что влияет на планы проведения "президентских выборов". Несмотря на прямое давление и репрессии, уровень паспортизации остается неудовлетворительным.
Посол США о ночных ударах рф по Харькову и Одессе: если это сойдет путину с рук, он не остановится на Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк предупреждает, что если нападения россии на украинских гражданских останутся безнаказанными, путин не остановится только на Украине.
Враг продолжает терроризировать мирное население Одесской области: Кипер о ночной атаке рф
россия продолжает терроризировать гражданское население в Одесской области. В результате ночной атаки 58 домов остались без отопления.
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес.