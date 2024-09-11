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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия объявила о новом пакете помощи Украине на 780 миллионов долларов

Британия объявила о новом пакете помощи Украине на 780 миллионов долларов

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 15:33  •  7834 просмотра

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Министр иностранных дел Британии объявил о новом пакете помощи Украине на $780 млн. Средства пойдут на гуманитарные нужды, государственные услуги и военную поддержку, включая ракеты ПВО и боеприпасы.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который сегодня находится с деловым визитом в Киеве, объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Детали

Поддержка Великобританией Украины является непоколебимой. Наше обязательство по поддержке на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (780 млн долларов - ред.) является последним вкладом нашей постоянной поддержки Украины. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, которые будут продолжать терпеть непрерывные нападения России

- отметил Лемми.

Отмечается, что Великобритания предоставит Украине 310 млн долларов на гуманитарные нужды и 484 млн долларов США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

Британія поставить Україні 650 ракет LMM6 сентября 2024, 06:24 • 26656 просмотров

Министр обороны Британии Джон Хили также подтвердил правительству наращивать и ускорять поставки военной поддержки Украине.

Сегодня он также заверил, что сотни дополнительных ракет противовоздушной обороны, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и бронетехника будут поставлены в Украину до конца года.

Неизбирательные атаки России на население и инфраструктуру Украины, которые часто находятся далеко за линией фронта, подчеркивают настоятельную необходимость продолжать усиление нашей поддержки Украины. Поэтому я рад подтвердить, что дополнительная помощь поступит в Украину до конца этого года

- заявил Хили. 

Напомним,

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден в пятницу проведет встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и, вероятно, они будут обсуждать разрешение для Украины на удары по РФ дальнобойным оружием,

Британія підтримує удари Storm Shadow по рф, але не буде публічно закликати до цього - The Telegraph28 августа 2024, 08:29 • 27509 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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