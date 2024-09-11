Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 780 мільйонів доларів
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Британії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $780 млн. Кошти підуть на гуманітарні потреби, державні послуги та військову підтримку, включаючи ракети ППО та боєприпаси.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який сьогодні перебуває з діловим візитом в Києві, оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн доларів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду Британії.
Деталі
Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн доларів - ред.) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади росії
Зазначається, що Британія надасть Україні 310 млн доларів на гуманітарні потреби та 484 млн доларів США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.
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Міністр оборони Британії Джон Хілі також підтвердив уряду нарощувати та прискорювати постачання військової підтримки Україні.
Сьогодні він також запевнив, що сотні додаткових ракет протиповітряної оборони, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і бронетехніка будуть поставлені в Україну до кінця року.
Невибіркові атаки росії на населення та інфраструктуру України, які часто знаходяться далеко за лінією фронту, підкреслюють нагальну потребу продовжувати посилення нашої підтримки України. Тому я радий підтвердити, що додаткова допомога надійде до України до кінця цього року
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