Британия обновит дизайн банкнот — на фунтах изобразят шмелей, ежей и других животных

Банк Англии определил четыре вида животных, которые станут центральными изображениями на новой серии банкнот. Их выбрали в ходе общественного голосования. Об этом сообщается на сайте Bank of England, пишет УНН.

Детали

На банкнотах следующей серии появятся сипуха, земляной шмель, обыкновенный ёж и атлантический тупик. Каждое животное станет центральным элементом дизайна одной из банкнот разного номинала.

Выбор сделали на основе голосования, в котором приняли участие почти 500 тысяч человек. Жители выбирали из списка, сформированного экспертами по дикой природе.

Сипуха, земляной шмель и ёж стали безоговорочными лидерами в своих категориях. В то же время атлантического тупика выбрали, чтобы добавить разнообразия и представить морскую фауну и побережье страны, хотя в общем рейтинге были животные, набравшие больше голосов.

В Банке отмечают, что процесс разработки, тестирования и печати банкнот продлится несколько лет. Впервые портреты исторических деятелей появились на британских деньгах в 1970 году. Новая серия сохранит традицию: на банкнотах также останется портрет действующего монарха.

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