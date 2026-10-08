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Британия обновит дизайн банкнот — на фунтах изобразят шмелей, ежей и других животных

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Банк Англии выбрал четыре вида животных для новой серии банкнот после голосования почти 500 тысяч человек. Дизайн будут разрабатывать несколько лет.

Британия обновит дизайн банкнот — на фунтах изобразят шмелей, ежей и других животных

Банк Англии определил четыре вида животных, которые станут центральными изображениями на новой серии банкнот. Их выбрали в ходе общественного голосования. Об этом сообщается на сайте Bank of England, пишет УНН.

Детали

На банкнотах следующей серии появятся сипуха, земляной шмель, обыкновенный ёж и атлантический тупик. Каждое животное станет центральным элементом дизайна одной из банкнот разного номинала.

Выбор сделали на основе голосования, в котором приняли участие почти 500 тысяч человек. Жители выбирали из списка, сформированного экспертами по дикой природе.

Сипуха, земляной шмель и ёж стали безоговорочными лидерами в своих категориях. В то же время атлантического тупика выбрали, чтобы добавить разнообразия и представить морскую фауну и побережье страны, хотя в общем рейтинге были животные, набравшие больше голосов.

В Банке отмечают, что процесс разработки, тестирования и печати банкнот продлится несколько лет. Впервые портреты исторических деятелей появились на британских деньгах в 1970 году. Новая серия сохранит традицию: на банкнотах также останется портрет действующего монарха.

Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью04.07.26, 06:04 • 10737 просмотров

Ольга Розгон

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