Британия обновит дизайн банкнот — на фунтах изобразят шмелей, ежей и других животных
Киев • УНН
Банк Англии выбрал четыре вида животных для новой серии банкнот после голосования почти 500 тысяч человек. Дизайн будут разрабатывать несколько лет.
Банк Англии определил четыре вида животных, которые станут центральными изображениями на новой серии банкнот. Их выбрали в ходе общественного голосования. Об этом сообщается на сайте Bank of England, пишет УНН.
Детали
На банкнотах следующей серии появятся сипуха, земляной шмель, обыкновенный ёж и атлантический тупик. Каждое животное станет центральным элементом дизайна одной из банкнот разного номинала.
Выбор сделали на основе голосования, в котором приняли участие почти 500 тысяч человек. Жители выбирали из списка, сформированного экспертами по дикой природе.
Сипуха, земляной шмель и ёж стали безоговорочными лидерами в своих категориях. В то же время атлантического тупика выбрали, чтобы добавить разнообразия и представить морскую фауну и побережье страны, хотя в общем рейтинге были животные, набравшие больше голосов.
В Банке отмечают, что процесс разработки, тестирования и печати банкнот продлится несколько лет. Впервые портреты исторических деятелей появились на британских деньгах в 1970 году. Новая серия сохранит традицию: на банкнотах также останется портрет действующего монарха.
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