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Британія оновить дизайн банкнот - на фунтах зобразять джмелів, їжаків та інших тварин

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Банк Англії обрав чотири види тварин для нової серії банкнот після голосування майже 500 тисяч людей. Дизайн розроблятимуть кілька років.

Британія оновить дизайн банкнот - на фунтах зобразять джмелів, їжаків та інших тварин

Банк Англії визначив чотири види тварин, які стануть центральними зображеннями на новій серії банкнот. Їх обрали під час громадського голосування. Про це повідомляється на сайті Bank of England, пише УНН.

Деталі

На банкнотах наступної серії з’являться сипуха, джміль земляний, звичайний їжак та атлантичний тупик. Кожна тварина стане центральним елементом дизайну однієї з банкнот різного номіналу.

Вибір зробили на основі голосування, у якому взяли участь майже 500 тисяч людей. Жителі обирали зі списку, сформованого експертами з дикої природи.

Сипуха, джміль земляний та їжак стали беззаперечними лідерами у своїх категоріях. Водночас атлантичного тупика обрали, щоб додати різноманітності та представити морську фауну й узбережжя країни, хоча в загальному рейтингу були тварини, які набрали більше голосів.

У Банку зазначають, що процес розробки, тестування та друку банкнот триватиме кілька років. Вперше портрети історичних постатей з’явилися на британських грошах у 1970 році. Нова серія збереже традицію: на банкнотах також залишиться портрет чинного монарха.

Трамп опублікував фото нової 100-доларової купюри зі своїм підписом04.07.26, 06:04 • 10737 переглядiв

Ольга Розгон

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Банк Англії
Велика Британія