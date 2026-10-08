Британія оновить дизайн банкнот - на фунтах зобразять джмелів, їжаків та інших тварин

Банк Англії визначив чотири види тварин, які стануть центральними зображеннями на новій серії банкнот. Їх обрали під час громадського голосування. Про це повідомляється на сайті Bank of England, пише УНН.

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На банкнотах наступної серії з’являться сипуха, джміль земляний, звичайний їжак та атлантичний тупик. Кожна тварина стане центральним елементом дизайну однієї з банкнот різного номіналу.

Вибір зробили на основі голосування, у якому взяли участь майже 500 тисяч людей. Жителі обирали зі списку, сформованого експертами з дикої природи.

Сипуха, джміль земляний та їжак стали беззаперечними лідерами у своїх категоріях. Водночас атлантичного тупика обрали, щоб додати різноманітності та представити морську фауну й узбережжя країни, хоча в загальному рейтингу були тварини, які набрали більше голосів.

У Банку зазначають, що процес розробки, тестування та друку банкнот триватиме кілька років. Вперше портрети історичних постатей з’явилися на британських грошах у 1970 році. Нова серія збереже традицію: на банкнотах також залишиться портрет чинного монарха.

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