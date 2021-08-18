Боррель: ЕС придется разговаривать с "Талибаном"

Цитата

“Талибы выиграли войну, поэтому нам придется с ними разговаривать”, — сказал он после видеоконференции министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Детали

По словам Борреля, это необходимо, чтобы предотвратить возможную миграционную катастрофу и гуманитарный кризис. “Мы должны обеспечить то, чтобы новая политическая ситуация в Афганистане (...) не привела к массовой миграции в Европу”, — сказал Боррель, цитирует информагентство dpa.

Он также отметил, что следует предотвратить превращение Афганистана в убежище для международных террористов. В то же время вопрос об официальном признании “Талибана” не обсуждается.

В заявлении всех 27 государств-членов ЕС также отмечается, что сотрудничество с будущим правительством Афганистана будет зависеть от ряда факторов. Среди прочего, конкретно идет речь об уважении основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и представителей меньшинств.

В то же время ЕС заверил жителей Афганистана, продолжит оказывать гуманитарную помощь. Для этого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к этой помощи, говорится в заявлении.

Контекст

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.