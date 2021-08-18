Боррель: ЄС доведеться розмовляти з "Талібаном"

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"Таліби виграли війну, тому нам доведеться з ними розмовляти", - сказав він після відеоконференції міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

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За словами Борреля, це необхідно, щоб запобігти можливій міграційній катастрофі та гуманітарній кризі. "Ми маємо забезпечити, що нова політична ситуація в Афганістані (…) не призведе до масової міграції до Європи", - сказав Боррель, цитує інформагенція dpa.

Він також наголосив, що слід запобігти перетворенню Афганістану на прихисток для міжнародних терористів. Водночас питання про офіційне визнання "Талібану" не обговорюється.

У заяві всіх 27 держав-членів ЄС також наголошується, що співпраця з майбутнім урядом Афганістану залежатиме від низки факторів. Серед іншого, конкретно йдеться про повагу до основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молодь та представників меншин.

Водночас ЄС запевнив жителів Афганістану, що продовжить надавати гуманітарну допомогу. Для цього має бути забезпечений безперешкодний доступ до цієї допомоги, йдеться в заяві.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.