Большие белые акулы всё чаще заплывают к берегам Канады, и учёные объяснили, что тянет их на север
Киев • УНН
Потепление воды и восстановление популяции тюленей увеличили кормовую базу акул у берегов Канады. Учёные не фиксируют резкого роста их численности.
Большие белые акулы всё чаще появляются у атлантического побережья Канады, в частности вблизи Новой Шотландии. Исследователи связывают это с увеличением количества доступной добычи и изменениями морской экосистемы, сообщает BBC, пишет УНН.
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Одним из таких "гостей" стал почти 4,2-метровый большой белый акула по прозвищу Претендент. Ещё несколько месяцев назад он находился у Флориды, а с потеплением направился на север, в Канаду.
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За последние десятилетия у побережья США и Канады значительно восстановилась популяция тюленей — одной из любимых жертв больших белых акул. Одновременно из-за потепления вод всё больше видов рыб перемещаются на север.
Акулы находят всё больше пищи
За последние 30 лет поверхностные воды у Новой Шотландии потеплели примерно на 1,5°C, а температура у морского дна — примерно на 3°C. Большее количество рыбы привлекает тюленей, а те, в свою очередь, — больших белых акул.
В Новой Шотландии для них есть много вариантов пищи. Это довольно здоровая морская экосистема с множеством крупных животных, которыми они могут питаться, — тюленями и тунцами
Он не считает, что общая популяция больших белых акул резко увеличилась. Вместо этого отдельные особи начали чаще посещать канадские воды, запоминая богатые пищей районы и возвращаясь туда.
Вместе с количеством наблюдений растёт и вероятность встреч с людьми. В сентябре большая белая акула напала на дайвера у побережья Квебека, однако его травмы не представляли угрозы для жизни. Специалисты подчёркивают, что риск нападения остаётся очень низким.
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