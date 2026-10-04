Великі білі акули дедалі частіше запливають до берегів Канади, і вчені пояснили, що тягне їх на північ

Великі білі акули дедалі частіше з'являються біля атлантичного узбережжя Канади, зокрема поблизу Нової Шотландії. Дослідники пов'язують це зі збільшенням кількості доступної здобичі та змінами морської екосистеми, повідомляє BBC, пише УНН.

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Одним із таких "гостей" став майже 4,2-метровий великий білий акула на прізвисько Претендент. Ще кілька місяців тому він перебував біля Флориди, а з потеплінням попрямував на північ до Канади.

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За останні десятиліття біля узбережжя США та Канади значно відновилася популяція тюленів – однієї з улюблених жертв великих білих акул. Одночасно через потепління вод дедалі більше видів риби переміщуються на північ.

Акули знаходять дедалі більше їжі

За останні 30 років поверхневі води біля Нової Шотландії потеплішали приблизно на 1,5°C, а температура біля морського дна – приблизно на 3°C. Більше риби приваблює тюленів, а ті, своєю чергою, – великих білих акул.

У Новій Шотландії для них є багато варіантів їжі. Це досить здорова морська екосистема з багатьма великими тваринами, якими вони можуть харчуватися, – тюленями та тунцями – пояснив морський біолог Ніл Хаммершлаг.

Він не вважає, що загальна популяція великих білих акул різко збільшилася. Натомість окремі особини почали частіше відвідувати канадські води, запам'ятовуючи багаті на їжу райони та повертаючись туди.

Разом із кількістю спостережень зростає і ймовірність зустрічей із людьми. У вересні велика біла акула напала на дайвера біля узбережжя Квебеку, однак його травми не загрожували життю. Фахівці наголошують, що ризик нападу залишається дуже низьким.

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