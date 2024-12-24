Болельщики определили самый важный матч сборной Украины в 2024 году
Киев • УНН
По результатам голосования в социальных сетях УАФ матч против Исландии в финале плей-офф Евро-2024 стал "Матчем года". Победа над исландцами получила 48,5% голосов болельщиков.
Победа сборной Украины над Исландией в финале плей-офф за выход на Евро-2024 - стала "Матчем года" по версии болельщиков. Об этом во вторник сообщила Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
Детали
Как сообщается, недавно в социальных сетях УАФ проходило голосование в пяти номинациях, которые подводят итоги футбольного года для сборной.
48,5% болельщиков выбрали победный матч сине-желтых в финале плей-офф за выход на Евро-2024 против Исландии "Матчем года" в 2024 году. Встречу в 1000-й день полномасштабного вторжения против Албании выбрали 32,5%, а еще 19% проголосовали за матч на чемпионате Европы против Словакии
Результаты были представлены в рамках рождественской встречи болельщиков и журналистов с игроками сборной Украины и Сергеем Ребровым.
Напомним
Украина квалифицировалась на Чемпионат Европы по футболу 2024 года, победив в решающем матче сборную Исландии со счетом 2:1.
Украина не смогла квалифицироваться в плей-офф Евро-2024, проиграв Румынии и заняв четвертое место в своей группе, несмотря на то, что, по словам главного тренера Сергея Реброва, молодая сборная имеет большие перспективы на будущее.