Более тысячи гражданских пострадали от российских мин: СБУ готовит доказательства для Гааги
Киев • УНН
От вражеских взрывных устройств пострадали более тысячи гражданских лиц, среди которых 297 погибших. Россия сознательно применяет противопехотные мины против гражданского населения Украины, нарушая международные законы и обычаи войны. Поэтому СБУ готовит доказательную базу для Гааги относительно этого массового применения мин оккупантами.
СБУ готовит для Гааги доказательную базу относительно массового использования рашистами противопехотных мин против гражданского населения Украины, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности готовит масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о сознательном использовании рф противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины. Это является умышленным нарушением международного права, законов и обычаев войны
По данным Службы, с начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более тысячи мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей.
Как установило расследование, рашисты целенаправленно обустраивают минные ловушки вблизи или на территории населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий.
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Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами.
Кроме того, очень часто российские дрг устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и приграничья Украины.
Больше всего фактов применения рф минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.
Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:
- ПФМ-1 - боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы является малозаметным на местности. В основном при подрыве на такой мине человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;
- ПМН-2 - так же боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает конечность, которой он наступил на мину;
- ОЗМ-72 - выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). При срабатывании она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает осколками в радиусе 25 м;
- МОН-50 - противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.
В рамках многоэпизодного уголовного производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) продолжаются следственные действия для привлечения военных преступников к ответственности.
После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге
В СБУ призвали граждан Украины соблюдать правила безопасности. Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем в правоохранительные органы или специальные службы. Звоните по телефону 112 или 101.
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