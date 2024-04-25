Более 65 тысячам украинцев согласовали выплаты по программе "еВідновлення"

Более 86 тысяч украинцев обратились за помощью на текущие и капитальные ремонты по программе "еВідновлення". Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье работает почти год.

Более 65 тысячам украинцев согласованы выплаты по программе "еВідновлення". Всего 86 тысяч украинцев обратились за помощью на текущие и капитальные ремонты. Подтверждены выплаты 52,4 тысячи заявителей на общую сумму 5,6 млрд грн - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, почти 13 тысяч украинцев подали заявления на получение жилищных сертификатов за полностью уничтоженное жилье общей суммой на 10,1 млрд грн.

И уже 2402 заявителя успешно реализовали жилищные сертификаты, приобретя новое жилье вместо уничтоженного.

Программа еВідновлення: более 2 тыс. украинцев уже получили новое жилье

Как заявили, в Минобновлении, чаще всего жилье покупают в Киевской области и городе Киев, также пользуется спросом недвижимость в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях. Суммарная стоимость приобретенного жилья почти 5 млрд грн.

Больше всего заявлений на получение государственной программы компенсаций - и за поврежденное, и за разрушенное жилье - поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой и Николаевской областей - подытожили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Напомним

В Минобновлении заявили, что более 43 тысяч украинцев получили средства на ремонт поврежденных в результате российской войны домов в рамках программы еВідновлення. Всего выплачено 4 млрд гривен.