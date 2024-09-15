Более 60 авиаударов со 128 КАБами: агрессор атаковал ряд областей, также пытался штурмовать направления в Донецкой области - ВС Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты; пытался продвинуться на Лиманском, Северском, Покровском, Времовском направлениях.

Пишет УНН с ссылкой на FB-страницу пресс-службы Вооруженных Сил Украины.

Детали

Оперативная информация по состоянию на утро 15.09.2024 относительно российского вторжения.

За прошедшие сутки ссс рф нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты. Также сообщается о 63 авиаударах - враг сбросил 128 КАБ. Осуществлено 4657 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

Агрессор наносил авиаудары.

Сумская область, в районах населенных пунктов Хотень, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка, Новоивановка, Большая Чернещина, Катериновка, Юнаковка, Первомайское;

Харьковская область: Новоосиново, Ковшаровка, Берестово.

Запорожская область: Дружба, Константиновка, Екатериновка, Клебан-Бык, Нелиповка, Александрополь, Мирноград, Антоновка, Угледар Донецкой области; Верхняя Терса, Пятихатки, Лобково.

Донецкая область

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза, возле Часового Яра и Андреевки.

Через російський обстріл загинули троє працівників сільгосппідприємства на Запоріжжі

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак возле Селидово, Украинская, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Золотой Нивы, Катериновки и Угледара.

Авіаудар, "Шахеди" та низка бойових зіткнень: ворог за добу втратив майже 100 осіб – ОТУ "Харків"

Другие направления:

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

Населенный пункт Верхняя Терса на Гуляйпольском направлении подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции восемь раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф иногда применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках