Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли позиции Сил обороны Украины 378 раз. ВСУ адекватно реагируют на действия врага: враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения, в том числе 66 «Шахедов» и 1 систему ПВО.

Пишет УНН со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки «Харьков».

Обстановка в операционной зоне ОТУ «Харьков» по состоянию на 9.00 15.09.2024

За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 3-х КАБов. Осуществили 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 378 раз. В то же время ВСУ продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Согласно официальному сообщению:

Потери врага за прошедшие сутки: 99 человек:

безвозвратные - 35, санитарные - 64.

Враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники.

ссс рф потеряли 2 боевые бронированные машины;

5 артиллерийских систем;

1 система ППО;

7 автомобилей;

2 единицы специальной техники;

66 БпЛА.

Уничтожено: 36 укрытий для личного состава, 1 место хранения боеприпасов, 4 стартовые площадки запуска «Шахедов».

Среди прочего, отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, но остается сложной.

В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет одиночное перемещение личного состава.

Неподалеку Лукьянцев ВС РФ занимаются системой связи, также противник провел мероприятия логистического обеспечения.

В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

Также оккупанты проводят мероприятия эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения. В районе населенного пункта Тихое осуществил эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции.

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