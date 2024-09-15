Авиаудар, «Шахеды» и ряд боевых столкновений: враг за сутки потерял почти 100 человек - ОТГ «Харьков»
Киев • УНН
За сутки российские войска совершили 378 обстрелов позиций ВСУ на Харьковщине. Украинские силы уничтожили 35 оккупантов, ранили 64 и повредили 83 единицы вражеской техники, включая 66 дронов.
За прошедшие сутки оккупанты обстреляли позиции Сил обороны Украины 378 раз. ВСУ адекватно реагируют на действия врага: враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения, в том числе 66 «Шахедов» и 1 систему ПВО.
Пишет УНН со ссылкой на страницу оперативно-тактической группировки «Харьков».
Обстановка в операционной зоне ОТУ «Харьков» по состоянию на 9.00 15.09.2024
За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения. российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 3-х КАБов. Осуществили 29 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 378 раз. В то же время ВСУ продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Согласно официальному сообщению:
Потери врага за прошедшие сутки: 99 человек:
безвозвратные - 35, санитарные - 64.
Враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники.
ссс рф потеряли 2 боевые бронированные машины;
5 артиллерийских систем;
1 система ППО;
7 автомобилей;
2 единицы специальной техники;
66 БпЛА.
Уничтожено: 36 укрытий для личного состава, 1 место хранения боеприпасов, 4 стартовые площадки запуска «Шахедов».
Среди прочего, отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела, но остается сложной.
В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, осуществляет одиночное перемещение личного состава.
Неподалеку Лукьянцев ВС РФ занимаются системой связи, также противник провел мероприятия логистического обеспечения.
В Волчанске противник усилил воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.
Также оккупанты проводят мероприятия эвакуации санитарных потерь и логистического обеспечения. В районе населенного пункта Тихое осуществил эвакуацию санитарных потерь и провел заведение личного состава на передовые позиции.
Обстріл на Харківщині: пошкоджено житлові та громадські будівлі, постраждалих немає 9 сентября 2024, 03:38 • 27470 просмотров