Обстрел на Харьковщине: повреждены жилые и общественные здания, пострадавших нет
Киев • УНН
В ночь на 9 сентября Малоданиловская громада Харьковской области подверглась вражескому обстрелу. Повреждены жилые и общественные здания, по предварительным данным жертв и пострадавших нет.
В ночь с 8 на 9 сентября, около 3 часов, Малоданиловская громада Харьковской области подверглась вражескому обстрелу. Об этом сообщает председатель Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов, передает УНН.
Детали
По информации, в результате атаки были повреждены как жилые, так и общественные здания.
По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.
Напомним
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