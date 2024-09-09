Обстрел на Харьковщине: повреждены жилые и общественные здания, пострадавших нет

В ночь с 8 на 9 сентября, около 3 часов, Малоданиловская громада Харьковской области подверглась вражескому обстрелу. Об этом сообщает председатель Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов, передает УНН.

Детали

По информации, в результате атаки были повреждены как жилые, так и общественные здания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

Напомним

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