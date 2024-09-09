Сегодня ночью по Харькову было нанесено несколько ударов авиабомбами типа КАБ. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

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На месте одного из прилетов возник пожар, спасатели работают над его ликвидацией. Подробности о последствиях и повреждениях объектов уточняются.

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В Харьковской области раздается воздушная тревога.

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