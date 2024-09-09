Харків зазнав нічних авіаударів бомбами КАБ: інформація уточнюється - Терехов
Київ • УНН
Вночі по Харкову було завдано кілька ударів авіабомбами типу КАБ. На місці одного з прильотів виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією, наслідки уточнюються.
Сьогодні вночі по Харкову було завдано кілька ударів авіабомбами типу КАБ. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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На місці одного з прильотів виникла пожежа, рятувальники працюють над її ліквідацією. Подробиці щодо наслідків та пошкоджень об'єктів уточнюються.
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