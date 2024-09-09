Обстріл на Харківщині: пошкоджено житлові та громадські будівлі, постраждалих немає
Київ • УНН
У ніч на 9 вересня Малоданилівська громада Харківської області зазнала ворожого обстрілу. Пошкоджено житлові та громадські будівлі, за попередніми даними жертв і постраждалих немає.
У ніч з 8 на 9 вересня, близько 3 години, Малоданилівська громада Харківської області зазнала ворожого обстрілу. Про це повідомляє голова Малоданилівської селищної ради Олександр Гололобов, передає УНН.
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За інформацією, внаслідок атаки були пошкоджені як житлові, так і громадські будівлі.
За попередніми даними, жертв і постраждалих не було.
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