Авіаудар, "Шахеди" та низка бойових зіткнень: ворог за добу втратив майже 100 осіб – ОТУ "Харків"
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 378 обстрілів позицій ЗСУ на Харківщині. Українські сили знищили 35 окупантів, поранили 64 та пошкодили 83 одиниці ворожої техніки, включаючи 66 дронів.
Протягом минулої доби окупанти обстріляли позиції Сил оборони України 378 разів. ЗСУ адекватно реагують на дії ворога: ворог втратив знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння, зокрема 66 "Шахедів" та 1 систему ППО.
Пише УНН із посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Харків".
Обстановка в операційній зоні ОТУ "Харків" станом на 9.00 15.09.2024
Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. російські окупанти також завдали 1 авіаудар з використанням 3-х КАБів. Здійснили 29 ударів дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 378 разів. Водночас ЗСУ продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Відповідно до офіційного повідомлення:
Втрати ворога за минулу добу: 99 осіб:
безповоротні - 35, санітарні - 64.
Ворог втратив знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння та військової техніки.
зс рф втратили 2 бойові броньовані машини;
5 артилерійських систем;
1 система ППО;
7 автомобілів;
2 одиниці спеціальної техніки;
66 БпЛА.
Знищено: 36 укриттів для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 4 стартові майданчики запуску "Шахедів".
Серед іншого, зазначається, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, але залишається складною.
В районі населеного пункту Глибоке противник провів евакуаційні заходи, здійснює поодиноке переміщення особового складу.
Неподалік Лукʼянців зс рф займаються системою зв’язку, також противник провів заходи логістичного забезпечення.
У Вовчанську противник посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
Також окупанти проводять заходи евакуації санітарних втрат та логістичного забезпечення. В районі населеного пункту Тихе здійснив евакуацію санітарних втрат та провів заведення особового складу на передові позиції.
Обстріл на Харківщині: пошкоджено житлові та громадські будівлі, постраждалих немає 09.09.24, 06:38 • 27720 переглядiв