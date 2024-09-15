Понад 60 авіаударів із 128 КАБами: агресор атакував низку областей, також намагався штурмувати напрямки на Донеччині - ЗС України
Київ • УНН
За добу російські війська здійснили 164 спроби атакувати позиції ЗСУ на різних напрямках. Окупанти завдали 63 авіаудари, скинувши 128 керованих авіабомб, та здійснили 4657 обстрілів.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети; намагався просунутись на Лиманському, Сіверському, Покровському, Времівському напрямках.
Пише УНН із посиланням на FB-сторінку пресслужби Збройних Сил України.
Деталі
Оперативна інформація станом на ранок 15.09.2024 щодо російського вторгнення.
Протягом минулої доби зс рф завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети. Також повідомляється про 63 авіаудари – ворог скинув 128 КАБ. Здійснено 4657 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню.
Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.
Агресор завдавав авіаударів.
Сумська область, в районах населених пунктів Хотінь, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка, Новоіванівка, Велика Чернещина, Катеринівка, Юнаківка, Первомайське;
Харківська область: Новоосинове, Ківшарівка, Берестове.
Запорізька область: Дружба, Костянтинівка, Катеринівка, Клебан-Бик, Неліпівка, Олександропіль, Мирноград, Антонівка, Вугледар Донецької області; Верхня Терса, П'ятихатки, Лобкове.
Донеччина
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази, біля Часового Яру та Андріївки.
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На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак біля Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного, Золотої Ниви, Катеринівки та Вугледара.
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Інші напрямки:
На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.
Населений пункт Верхня Терса на Гуляйпільському напрямку зазнав ударів керованими авіаційними бомбами.
На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населених пунктах П’ятихатки та Лобкове.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф подекуди застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.
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