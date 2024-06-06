Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов

Результаты исследования осведомленности среди детей по поводу мин и взрывоопасных предметов свидетельствуют, что большинство украинских детей подвержены рисковому поведению. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служба в ГСЧС Украины.

Детали

53% украинских подростков склонны к опасному поведению и подвержены рисковым шагам по отношению к минам и другим взрывоопасным предметам.

Исследование осведомленности и поведенческих моделей среди детей и их родителей выявило следующие данные:

Опасное поведение свойственно ребятам из общин, территории которых заминированы. К группе наивысшего риска проявления опасного поведения в отношении взрывоопасных предметов относятся ребята 14-17 лет.

Девочки старшего возраста при том же уровне осведомленности склонны демонстрировать более безопасное поведение в отношении мин и взрывоопасных предметов. Группа наименьшего риска-это дети в возрасте 10-13 лет.



справка

Исследование было проведено UNICEF и Rating Group в рамках гуманитарной помощи European Union in Ukraine в марте — апреле 2024 года по всей Украине с фокусом на 27 районах, которые загрязнены взрывоопасными предметами.