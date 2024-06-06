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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов

Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 15:46  •  6706 просмотра

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Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.

Результаты исследования осведомленности среди детей по поводу мин и взрывоопасных предметов свидетельствуют, что большинство украинских детей подвержены рисковому поведению. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служба в ГСЧС Украины.

Детали

53% украинских подростков склонны к опасному поведению и подвержены рисковым шагам по отношению к минам и другим взрывоопасным предметам.

Исследование осведомленности и поведенческих моделей среди детей и их родителей выявило следующие данные:

  • Опасное поведение свойственно ребятам из общин, территории которых заминированы. К группе наивысшего риска проявления опасного поведения в отношении взрывоопасных предметов относятся ребята 14-17 лет.
  • Девочки старшего возраста при том же уровне осведомленности склонны демонстрировать более безопасное поведение в отношении мин и взрывоопасных предметов. Группа наименьшего риска-это дети в возрасте 10-13 лет.
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справка

Исследование было проведено UNICEF и Rating Group в рамках гуманитарной помощи European Union in Ukraine в марте — апреле 2024 года по всей Украине с фокусом на 27 районах, которые загрязнены взрывоопасными предметами.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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