Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Киев • УНН
Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.
Результаты исследования осведомленности среди детей по поводу мин и взрывоопасных предметов свидетельствуют, что большинство украинских детей подвержены рисковому поведению. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-служба в ГСЧС Украины.
Детали
53% украинских подростков склонны к опасному поведению и подвержены рисковым шагам по отношению к минам и другим взрывоопасным предметам.
Исследование осведомленности и поведенческих моделей среди детей и их родителей выявило следующие данные:
- Опасное поведение свойственно ребятам из общин, территории которых заминированы. К группе наивысшего риска проявления опасного поведения в отношении взрывоопасных предметов относятся ребята 14-17 лет.
- Девочки старшего возраста при том же уровне осведомленности склонны демонстрировать более безопасное поведение в отношении мин и взрывоопасных предметов. Группа наименьшего риска-это дети в возрасте 10-13 лет.
справка
Исследование было проведено UNICEF и Rating Group в рамках гуманитарной помощи European Union in Ukraine в марте — апреле 2024 года по всей Украине с фокусом на 27 районах, которые загрязнены взрывоопасными предметами.
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"Эксклюзив
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер
SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy
Популярные
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Более 50% подростков склонны пренебрегать правилами безопасности в отношении взрывоопасных предметов
Согласно исследованию осведомленности и моделей поведения среди детей и их родителей, проведенному ЮНИСЕФ и rating Group, 53% украинских подростков в возрасте 14-17 лет подвержены рискованному поведению по отношению к минам и взрывоопасным предметам.
Завтра по Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
7 июня по всей стране будут введены ограничения на потребление электроэнергии в связи с прогнозируемым дефицитом, а в случае превышения лимитов будут применяться графики аварийного отключения.
"Вся Европа будет под угрозой": Байден призвал мир не допустить поражения Украины в войне против рф
Президент США Джо Байден заявил, что мир должен поддержать Украину в войне против рф, поскольку, если Украина упадет, соседние страны и вся Европа окажутся под угрозой российской агрессии.
Приказал взорвать Каховскую ГЭС: российскому генералу сообщили о подозрении
Российский генерал-полковник Олег Макаревич, командующий группой войск "Днепр", отдал приказ о взрыве Каховской гидроэлектростанции 5-6 июня 2023 года, что привело к разрушению критически важной инфраструктуры, гибели людей, затоплению населенных пунктов, перебоям с водоснабжением и угрозе Запорожской атомной электростанции.
Годовщина высадки союзников в Нормандии: Зеленский присоединился к церемонии
Мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, собрались во французской Нормандии, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников во время Второй мировой войны.
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур
По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов, гражданских обозревателей и блогеров из оккупированного Крыма за освещение нарушений прав человека и свободы слова.
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер
Министерстве финансов Украины активно регулирует законодательство Украины к стандартам ЕС, чтобы ускорить процесс вступления страны в Европейский Союз.
SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy
SpaceX запустила ракету Starship и впервые вернула ее, совершив контролируемое падение в океан.