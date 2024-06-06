Понад 50% підлітків схильні нехтувати правилами безпеки щодо вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
Згідно з дослідженням обізнаності та моделей поведінки серед дітей та їх батьків, проведеним ЮНІСЕФ і rating Group, 53% українських підлітків у віці 14-17 років схильні до ризикованої поведінки по відношенню до Мін і вибухонебезпечних предметів.
Результати дослідження обізнаності серед дітей з приводу мін та вибухонебезпечних предметів свідчать, що більшість українських дітей схильні до ризикової поведінки. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Деталі
53% українських підлітків схильні до небезпечної поведінки та схильні ризикових кроків по відношенню до мін та іншими вибухонебезпечних предметів.
Дослідження обізнаності та поведінкових моделей серед дітей та їхніх батьків виявило наступні данні:
- Небезпечна поведінка властива хлопцям із громад, території яких заміновано. До групи найвищого ризику прояву небезпечної поведінки щодо вибухонебезпечних предметів належать хлопці 14–17 років.
- Дівчата старшого віку за такого ж рівня поінформованості схильні демонструвати більш безпечну поведінку щодо мін та вибухонебезпечних предметів. Група найменшого ризику — це діти віком 10–13 років.
Довідка
Дослідження було проведене UNICEF та Rating Group у межах гуманітарної допомоги European Union in Ukraine у березні — квітні 2024 року по всій Україні з фокусом на 27 районах, які забруднені вибухонебезпечними предметами.
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