Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО
По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА
Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать
Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия
Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами
Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз
Завтра ночью без осадков, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник без осадков, температура ночью 3-9° тепла, днем 13-22°.
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
У "Государственного оператора тыла" есть 100 дней, чтобы доказать эффективность новых контрактов на поставку продовольствия для Вооруженных Сил. Эксперты советуют дождаться обратной связи от солдат, прежде чем делать выводы.
"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС
Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, отбросив предыдущие колебания.
Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц
Президент Зеленский подписал указ о введении санкций против 86 юридических и 7 физических лиц, в том числе иностранных граждан, на срок от 3 до 10 лет.