Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

По меньшей мере 54 депутата Верховной Рады IX созыва получили подозрения в уголовных преступлениях. Больше всего среди них подозреваются в коррупции и госизмене. Об этом говорится в материале Движения ЧЕСТНО, передает УНН.

С начала работы Рады ІХ созыва только детективы НАБУ сообщили о подозрениях в совершении уголовных преступлений 54 нардепам. И это не учитывая производств СБУ, Офиса генпрокурора и других правоохранительных органов - говорится в материале.

Впрочем отмечается, что точное количество и имена подозреваемых нардепов не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства.

Движение ЧЕСТНО собрало из открытых источников информацию о 42 нардепах, в отношении которых есть подозрения в уголовных правонарушениях с начала работы Верховной Рады IX созыва. Среди них представители всех парламентских фракций и групп, кроме "Голоса".

Как отмечается, больше всего подозрений получили депутаты от "Слуги народа" и ныне запрещенной ОПЗЖ. Больше всего депутатов получили подозрения по статьям о недостоверном декларировании, государственной измене и взяточничестве.

Также, как сообщается, 25 нардепов имеют подозрения в различных коррупционных преступлениях. Больше всего среди них нардепов от монобольшинства. В частности, 13 нардепов подозревают в недостоверном декларировании. Еще по меньшей мере 6 народных избранников - в предложении или принятии взяток, двое - в злоупотреблении влиянием, еще двое - в служебном подлоге.

Кроме того, еще 12 депутатов имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности в частности по статьям о госизмене, коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным ЧЕСНО, больше всего среди них - представители запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

Как сообщается, среди других статей, по которым "проходят" нардепы - служебный подлог для выезда за границу, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, кнопкодавство и угрозы убийством.

По подсчетам, из 42 нардепов с подозрениями по меньшей мере в отношении 11 уже есть судебные приговоры. Впрочем, большинство из них избежали ответственности из-за истечения сроков давности или благодаря раскаянию.

11 парламентариев с подозрениями по состоянию на сейчас потеряли депутатские мандаты. Но те из подозреваемых нардепов, кто не был лишен мандатов и не сидит в СИЗО, могут и дальше голосовать в Раде.

Справочно

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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