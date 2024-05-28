Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
Киев • УНН
Более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением «Резерв+».
Более 1,2 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные, из них почти 1,175 миллиона использовали приложение "Резерв+", 45 тысяч обновили данные через ТЦК и СП, 68 тысяч - в ЦПАУ, и 15 тысяч - за рубежом. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.
Свои данные обновили уже более 1,250 млн военнообязанных, из них почти 1,175 млн сделали это через приложение Резерв+. Приложение стало наиболее популярным способом обновления данных. В ТЦК и СП уточнили свои данные 45 тысяч граждан, а в ЦПАУ почти 68 тысяч обновлений. За рубежом свои данные обновили почти 15 тысяч военнообязанных
Напомним
Еще вчера сообщалось, что более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.
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