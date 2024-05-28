Понад 1,2 млн військовозобов’язаних оновили свої дані
Київ • УНН
Понад 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані, з них 1,175 мільйона скористалися додатком "Резерв+".
Більше 1,2 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані, з них майже 1,175 мільйона використали застосунок "Резерв+", 45 тисяч оновили дані через ТЦК та СП, 68 тисяч - у ЦНАПах, і 15 тисяч - за кордоном. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Свої дані оновили вже більше 1,250 млн військовозобов’язаних, з них майже 1,175 млн зробили це через застосунок Резерв+. Застосунок став найбільш популярним способом оновлення даних. У ТЦК та СП уточнили свої дані 45 тисяч громадян, а у ЦНАПах майже 68 тисяч оновлень. За кордоном свої дані оновили майже 15 тисяч військовозобов'язаних
Нагадаємо
Ще вчора повідомлялось, що понад 14 тисяч українців за кордоном у 124 країнах світу оновили свої облікові дані через застосунок "Резерв+". Лідирують українці, які проживають у Польщі, Німеччині та Канаді.