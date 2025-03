Бизнесмен Брэнсон поддержал внедрение депозитной системы сбора отходов

"Вскоре в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. Призываю к введению депозитной системы сбора тары", - написал он.

There will soon be more plastic than fish in the ocean. Calling for a plastic deposit refund system: https://t.co/hIWJzMzk1n @oceanunite pic.twitter.com/gHFVKzSpd5

— Richard Branson (@richardbranson) 6 ноября 2017 г.

Напомним, принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Добавим, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Как сообщал УНН, Беларусь может опередить Украину по внедрению депозитной системы сбора бутылок. При одинаковом декларировании намерений ввести эту систему, Беларусь продвинулась куда больше Украины. Прежде всего, необходимость внедрения такой системы внесено отдельным пунктом в белорусскую Нацстратегию по обращению отходов. Кроме того, правительство активно работает над созданием инфраструктуры для эффективного запуска системы. Тем временем, Украина "пасет задних". Зарегистрированный группой народных депутатов законопроект все еще не рассмотрен, а все рекомендации Германии о необходимости такого рода охраны окружающей среды – безответны.