Бізнесмен Бренсон підтримав впровадження депозитної системи збору відходів

"Незабаром в світовому океані пластика буде більше, ніж риби. Закликаю до введення депозитної системи збору тари", - написав він.

There will soon be more plastic than fish in the ocean. Calling for a plastic deposit refund system: https://t.co/hIWJzMzk1n @oceanunite pic.twitter.com/gHFVKzSpd5

- Richard Branson (@richardbranson) 6 листопада 2017 р

Нагадаємо, принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Додамо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Як повідомляв УНН, Білорусь може випередити Україну по впровадженню депозитної системи збору пляшок. При однаковому декларуванні намірів ввести цю систему, Білорусь просунулася значно більше, ніж Україна. Перш за все, необхідність впровадження такої системи внесено окремим пунктом в білоруську нацстратегію щодо обігу відходів. Крім того, уряд активно працює над створенням інфраструктури для ефективного запуску системи. Тим часом, Україна "пасе задніх". Зареєстрований групою народних депутатів законопроект все ще не розглянуто, а всі рекомендації Німеччини про необхідність такого роду охорони навколишнього середовища - залишаються без відповіді.