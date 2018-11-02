Бой с тенью: Бакуменко рассказал о "сером" рынке АПК, программах господдержки-2019 и конфликте фермеров с "УЗ"

- Международная сельскохозяйственная организация ФАО (ООН) предупредила о надвигающемся мировом голоде в силу изменения климата. Готова ли Украина к таким вызовам?

- Украина сегодня на 90% обеспечена продуктами питания собственного производства. Исключение составляет импорт, который необходим для широты ассортиментного ряда.

И если в начале 2000-х годов наша страна импортировала очень большое количество продуктов питания, включая мясо, курятину, яйца и молочные продукты, то сегодня Украина их экспортирует. Поэтому население Украины может быть спокойным, продуктов хватит на всех.

Другой вопрос - уровень потребления продуктов животноводства на одного жителя в Украине уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньше по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами, но это не связано с объёмами производства. Это связано с низкой покупательской способностью населения.

Поэтому нам нужно решать вот такие социальные вопросы, путем наращивания объемов производства, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью, что позволит увеличить занятость населения, поступление налогов в бюджет и обеспечит рост ВВП.

- По последним данным, доля сырья в экспорте АПК составляет около 85%. Оно идет на "ура" на мировых рынках, но ведь страна от этого практически ничего не получает…

- Все дело в том, что продукция с добавленной стоимостью – это готовые продукты питания – они находятся в жесткой конкуренции на мировых рынках. И для того, чтобы Украине конкурировать, нужно иметь высокое качество продукта и низкую себестоимость.

Сегодня все понимают, что продукция с высокой добавленной стоимостью нужна каждой стране. Как было упомянуто – это новые рабочие места, поступления в бюджет, решения вопроса занятости, и поэтому тут нет другой альтернативы.

Украине крайне важно избавиться от статуса "сырьевого придатка" для развитых стран. Вы знаете, у нас же в свое время и космическая мощная индустрия была, и авиастроение. И если мы говорим об АПК, то продукция с добавленной стоимостью - это прежде всего продукция животноводства и перерабатывающей промышленности.

- Почему им так сложно?

- Нашим производителям приходится конкурировать с такими мировыми гигантами как США, Бразилия и ЕС. Для этого необходимы очень серьёзные инвестиции в суперсовременное производство, которое будет отвечать двум главным показателям – качество продукции и низкая себестоимость.

Это не простой процесс, тем более, что все мы понимаем, в какой сложной ситуации находится Украина: военные действия, вопросы коррупции и так далее. Но я все равно оптимистически смотрю в будущее.

- Государство им как-то помогает?

- Безусловно, правительство акцентирует господдержку на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Активная поддержка перерабатывающей промышленности и животноводства, которые в свою очередь продвигают товар на внешние рынки, обеспечивает создание товаропроизводителями новых рабочих мест, оживление сельских территорий, обеспечение поступлений налогов и других доходов в местные бюджеты, улучшение социальных стандартов жизни.

Параллельно существуют программы для мелких фермеров и семейных ферм. Одно из перспективных направлений - это органическое производство, где Украина имеет колоссальные возможности.

Мы приняли очень важный закон, и я уверен в том, что в течение ближайших двух лет Украина будет одним из сильнейших игроков на экспортных рынках органической продукции. Это решит и проблему пустых сел. Мы же понимаем, что низкая занятость на сельских территориях – причина низкого уровня социальной жизни местных жителей.

Все, что должен делать фермер для доступа к этим программам – это не иметь задолженность перед бюджетом, честно платить налоги и легально трудоустраивать работников.

- Сколько на рынке сейчас "теневых фермеров"? И почему они сами себя лишают доступа к дотациям?

- Порядка 40% небольших и средних ферм находятся в "тени". Они не платят зарплаты, не платят налоги. Мы уже приняли закон, который позволяет компенсировать 90% ЕСВ за счет государства. Все просто - выходи из "тени", бери компенсацию ЕСВ и пользуйся господдержкой для развития своего бизнеса.

В Швейцарии и Австрии мелкие фермеры через кооперативы делают великолепные сыры. Неужели у нас это невозможно сделать в тех же Карпатах? Или та же голубика. Это тоже экспортная продукция, и там высочайшая занятость. Это все ручной труд.

Государство готово помогать всем по мере возможности, но оно не может направлять деньги бюджета в пропасть. Мы должны помочь "теневикам" покинуть "серую" зону.

- Многие фермеры жалуются на провал госпрограмм в этом году. Почему это произошло?

- Проблема заключается в следующем. Всегда новый порядок должен иметь шаг во времени. Очень сложно адаптироваться под новые условия, особенно когда порядок реализации этих госпрограмм выходит практически спустя полгода.

Помимо этого, должна быть просветительская работа. Кроме МинАПК, активно информировать фермеров об этом должны и в новосозданных территориальных общинах. А многие фермеры и сейчас не знают о существовании порядков предоставления господдержки.

Еще один важный аспект – неизменность рамочной концепции госпрограммы. Можно менять механизмы, чтобы они были жизнеспособными, но сама программа должна действовать минимум 5 лет.

И сейчас главное подтянуть все, чтобы этот фермерский "миллиард" до конца года был использован теми, кто на него надеялся.

- Чего ждать фермерам в следующем году? На какие бюджеты и госпрограммы рассчитывать?

- Мы определили, что не менее 1% ВВП будет направлено на поддержку аграрного сектора. Сегодня это порядка 7 млрд грн. Этот 1% мы прописали на 5 лет, а также то, что 4 млрд грн будет использовано на развитие животноводства и переработку, о чем мы с вами говорили в контексте генерации добавленной стоимости.

Зафиксировали компенсацию на развитие сельхозмашиностроения. Эта программа предусмотрена для фермера, который покупает технику отечественного производства.

Эта программа очень правильная, мы с одной стороны возобновляем свою промышленность, а с другой - поддерживаем фермера за счет того, что государство компенсирует частично ему 25% стоимости купленной техники. Но и в этой программе, кстати, есть проблема – неиспользованные деньги.

И обязательно в следующем году мы окажем поддержку мелким фермерам – это отдельное направление того "миллиарда". Особенно это касается новых семейных ферм, которые сегодня появились и от которых будет значительная репликация. Увеличение количества действующих кооперативов даст большую занятость населения. Ведь, если мы коснемся темы животноводства, то из 100% количества работающих в сельской местности 80% – это работники животноводства и переработки и всего 20% - растениеводства.

Иными словами, без развития животноводства и переработки не будет ни новых рабочих мест, ни развития сельских территорий. Поэтому, когда у нас начали снижаться показатели производства, мы разработали программу поддержки животноводства и переработки. И я считаю это правильным.

Единственное, что требуется от самого фермера, - платить налоги и не выдавать зарплату в конвертах.

- С мелкими фермерами все понятно. А что делать с крупными, они-то налоги платят и людей трудоустраивают, но каждый раз находятся желающие отобрать у них поддержку государства?

- У нас очень много популизма вокруг этой темы. Многие любят тему фермеров, особенно накануне выборов. Но если говорить предметно, то украинская модель развития аграрного сектора должна предусматривать возможность развития для всех - и крупнотоварного производства, и мелкого фермера.

Мы уже говорили о том, как крупному производителю нелегко протаптывать путь на мировые рынки, особенно если речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому его точно так же нужно поддерживать, так как прежде всего это продовольственная безопасность, на стабильность которой все время ориентирует нас ФАО.

Более 50% продукции вырабатывается именно крупными и средними предприятиями. Это вектор экспорта, который нужно поддерживать.

У каждого сегмента этого рынка есть свое место для жизни. И государство должно найти те эффективные механизмы, которые стимулируют развитие всех участников. Тем более, что крупный и мелкий производитель ничего между собой не делят. У нас, как уже было сказано, наоборот - проблема недоиспользования денег в этом году.

- Вы соавтор законопроекта "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития". Как должен развиваться отечественный АПК?

- У нас был закон, он действовал до 2015 года, который так и назывался "Об основах государственной аграрной политики". Его уже нет, он не актуален. Но нет и другого основополагающего документа, который бы регулировал и давал перспективу развития аграрного комплекса Украины.

В проекте, который согласован с экспертами и поддержан ЕС, определены 15 приоритетов государственной аграрной политики, в частности, повышение конкурентоспособности украинского аграрного сектора и его продукции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции с большей добавленной стоимостью, внедрение новых механизмов поддержки и стимулирования развития отдельных отраслей, обеспечение защиты прав и интересов землевладельцев и землепользователей, повышение уровня занятости сельского населения и др.

Кроме этого законопроект определяет среди главных задач государства обеспечение максимальной реализации различными производителями своих возможностей, а именно:



стимулирование развития семейных фермерских хозяйств, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и аграрных кластеров;



внедрение эффективной системы государственной поддержки для малых производителей сельскохозяйственной продукции, включая содействие их объединению;



содействие созданию конкурентных преимуществ в производстве нишевой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью;



обеспечение на государственном уровне политики по формированию конкурентных преимуществ на международных рынках для производителей сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение развития логистических мощностей и стабильности налогообложения.



Это – каркасный документ, он прописывает саму модель. Но самое важное – то, что мы даем основы, а дальше правительство на 5 лет будет разрабатывать стратегию.

Важно, что в этой стратегии будут задачи и методы, которыми она будет достигаться, индикаторы оценки результативности, будут строки выполнения программы и финансовое обеспечение, которое будет поддерживаться бюджетом.

Почти в каждой развитой стране мира есть такой закон - о развитии аграрного комплекса. Это важно еще и потому, что и ЕС, и наши внутренние доноры – они крайне заинтересованы в помощи. Но они говорят: мы должны помогать, видя чему. Что у нас должна быть перспектива, законодательно оформленная, не просто постановление, а закон Украины, который показывает стратегию и развитие украинского аграрного сектора.

- Напоследок хотим поговорить о конфликте сельхозпроизводителей с "Укрзализныцей". Что на самом деле там происходит?

- Проблема железной дороги – это не только проблема АПК, на который приходится около 12-14% перевозок всей железной дороги. Это проблема и металлургов, и химиков, и дорожных строителей - к сожалению, комплексная системная проблема.

Все понимают, что парк локомотивов изношен, и с вагонами – то же самое. Помимо резкого ухудшения оборотности вагонов, начали закрываться зерновые станции, при чем "Укрзализныця" это сделала совершенно не в соответствии с законодательством, она не имеет права это делать самостоятельно. А потом – увеличила тарифы на перевозку почти в два раза, без предупреждения и каких-либо обсуждений с операторами рынка. Железная дорога становится тромбом, который мешает развитию экономики.

Почему эти проблемы такие острые для АПК? Вот, например, сейчас идет уборка урожая такой экспортной культуры, как кукуруза. Ее необходимо убрать с поля, вывезти, посушить, доставить на элеваторы, далее - в порты для выполнения контрактов, которые были заключены заранее. Но в этой всей цепочке мы сталкиваемся с проблемой нехватки вагонов и удорожания перевозки. Как в таких условиях сельхозпроизводителям выполнять свои обязательства по договорам?!

Когда в конце августа в наш комитет обратились аграрные ассоциации с этими проблемами, началась активная работа над их решением. Мы провели совместные совещания с комитетами по вопросам транспорта, промышленной политики и энергетики, при участии представителей профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций и бизнеса.

Мы обсудили озвученные предложения, проработали их, выписали комплексное видение решения проблем и оформили их в виде обращения к Премьер-министру Украины (также проинформировали Президента Украины) за подписью 4-х руководителей парламентских комитетов и народных депутатов Украины, а также руководителей ассоциаций и товаропроизводителей.

Нашим аграрным комитетом было проведено заседание и принято решение о проведении совещания в Кабинете министров Украины, и уже 23 октября вице-премьер-министр Украины Кистион Владимир Евсевиевич провел такое заседание, где было принято решение срочно создать рабочую группу при Минагрополитики.

И уже 30 октября состоялось первое заседание рабочей группы по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве под председательством первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича.

Участие в заседании рабочей группы приняли народные депутаты Украины, представители Кабмина, Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минэкологии, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы, Гослесагентства, Антимонопольного комитета Украины, ГФС, ПАО "Укрзализныця", ГП "Администрация морских портов Украины", представители ведущих общественных ассоциаций и аграрных компаний.

Также в режиме "скайп-конференции" приняли участие представители портовых операторов, осуществляющих обработку зерновых грузов и руководители региональных филиалов ПАО "Укрзализныця".

Мы договорились, что рабочая группа в оперативном режиме будет обрабатывать конкретные проблемные вопросы и предоставлять конкретные варианты их решения. Нам необходимо усовершенствовать перевозки железнодорожным транспортом с помощью системы планирования и прогнозируемости объемов загрузки, а также возможности использования других видов перевозок - автомобильного и речного транспорта. Так что, продолжаем работать в активном темпе.

- А как насчет локомобилей, созданных на базе ХТЗ? Если они могут частично решить проблему с тягой, почему бы их не добавить в список с/х техники, за покупку которой предусмотрено компенсацию?

- Я не готов ответить на ваш вопрос конкретно, но я считаю, что эта идея имеет право на жизнь. Это касается и темы вагонов, и отечественного производства. И если такое решение будет принято - я считаю, что идея может быть абсолютно правильной.